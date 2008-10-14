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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО

      Судові скандали

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      Судові скандали

      Бютівці хочуть повернути окружний адмінсуд, який напередодні ліквідував Президент своїм указом.

      Біло-сердечні вже готують звернення до суду аби призупинити відповідний указ Ющенка - заявив представник фракції Андрій Портнов. Він назвав укази Президента про звільнення судді та ліквідацію суду прикладом узурпації влади.За словами Портнова, у кожній із демократичних країн світу, такі дії призвели б до імпічменту президента. Відтак, БЮТ вимагає негайно скликати з'їзд та раду суддів, а також органи судового самоврядування аби дати адекватну оцінку діям Президента.Тим часом розгляд апеляції Секретаріату Президента щодо постанови про призупинення дострокових виборів перенесено на 17 жовтня. Відповідне рішення прийняла колегія суддів сьогодні зранку.
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      Теги: Новини України
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      Новини за 14 жовтня 2008
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