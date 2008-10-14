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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Судові скандали

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      Судові скандали

      Вирішувати долю виборів вирішили у п’ятницю.

      Апеляційний адміністративний суд вирішив перенести розгляд скарги Секретаріату Президента на 17 жовтня. Мова йде про оскарження ухвали, котра призупинила виконання указу яким Ющенко розпустив парламент. Така новина припала до душі бютівцям, які з самого ранку чергували під Апеляційним судом. Натомість у секретаріаті президента кажуть - радіти нема чому, бо на суд тиснуть депутати від блоку Тимошенко.Андрій Кожем'якін (народний депутат, фракція БЮТ): “Ніякий тиск з боку представників Секретаріату Президента на сьогоднішній день не може змусити колегію суддів і тих людей, які можуть розглядати цю справу щодо прийняття незаконного рішення“.Марина Ставнійчук (заступник глави Секретаріату Президента України): “У цій ситуації радіти немає кому і немає чому ні БЮТ, ні тим народним депутатам України, які вчора практично чинили небачений тиск, я ще не бачила щоб суддів тримали в нарадчій кімнаті народні депутати України“.Ще одне, що не дає спокою Блоку Тимошенко - окружний адміністративний суд, який напередодні ліквідував президент. Біло-сердечні хочуть повернути установу, що паралізувала своїм рішенням виборчий процес. Вже навіть підготували звернення до суду, аби призупинити дію указу президента. Кажуть, вчинок гаранта нічим іншим як узурпацією влади не назвеш.Про те, що Віктор Ющенко вийшов за межі своїх повноважень говорять і у Мінюсті. Заступник міністра Євген Корнійчук зокрема пояснив, що підстав, які передбачає конституція для реорганізації судів на даний момент не було. Відтак, каже він, президент таки порушив основний закон.Зважаючи на те, що останнім часом відбувається у стінах суддівських кабінетів управління державної охорони вирішило посилити охорону всіх судів міста Києва, пише видання Кореспондент, посилаючись на його керівника Валерія Гелетея. Мовляв, аби депутати не заважали роботі Феміди.
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      Теги: Новини України
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      Новини за 14 жовтня 2008
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