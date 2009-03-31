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Судові слухання

Фінансові ринки 16:48, 31 березня 2009 189

Суд розпочав слухати по суті другу справу проти М. Ходорковсьокго.

У Москві суд розпочав слухати по суті другу кримінальну справу проти колишніх власників нафтової компанії “Юкос” Міхаїла Ходорковського та Платона Лєбєдєва. Процес відбувається у відкритому режимі. Спершу прокурор оголошуватиме звинувачення. Воно складається із 14 томів, тому очікують, що ця процедура займе декілька днів. Тоді слово мають надати звинуваченим та їхнім адвокатам.Втім, Ходорковський уже виступив із заявою. Він закликав припинити другу кримінальну справу проти нього та Лєбєдєва. Колишній керівник “Юкосу” заявив, що у справі повинні брати участь незалежні прокурори. Ходорковського та Лєбєдєва звинувачують у розкраданні майже 900 мільярдів рублів та відмиванні 500 мільярдів рублів і семи з половиною мільярдів доларів. 2005 року колишніх бізнесменів уже засудили до 8 років ув’язнення за шахрайство та ухиляння від сплати податків.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 31 березня 2009
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