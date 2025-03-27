Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибухи в Сумах

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зауважимо, що вибух в місті пролунав під час повітряної тривоги. Так, в Сумській області її оголосили о 13:14.

Про те, що в місті гучно стало відомо о 13:57.

Вибухи в Сумах підтвердив і колишній міський голова Олександр Лисенко. Наразі більш детальної інформації щодо вибуху в регіоні немає.

Станом на 14:11 тривога в Сумах триває.

24 Канал закликає перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги: не нехтуйте власною безпекою!