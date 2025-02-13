Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибух в Сумах

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Зранку 13 лютого в Сумах прогримів вибух. Зазначимо, що повітряну тривогу в регіоні оголосили о 10:15.

Тоді ж в Повітряних силах повідомили про небезпеку для області. Зокрема, ідеться про загрозу атаки ворожими дронами.

Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА,

– ішлося в повідомленні.

Буквально через декілька хвилин в Сумах було чутно вибух. Наразі деталей щодо вибуху немає.

Станом на 10:30 в регіоні продовжує тривати тривога.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.