Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Вибух в Сумах
До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Зранку 13 лютого в Сумах прогримів вибух. Зазначимо, що повітряну тривогу в регіоні оголосили о 10:15.
Тоді ж в Повітряних силах повідомили про небезпеку для області. Зокрема, ідеться про загрозу атаки ворожими дронами.
Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА,
– ішлося в повідомленні.
Буквально через декілька хвилин в Сумах було чутно вибух. Наразі деталей щодо вибуху немає.
Станом на 10:30 в регіоні продовжує тривати тривога.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.