У Сумах п’яна пасажирка побила кондукторку через прохання одягнути маску
У сумському тролейбусі пасажирка відмовилась одягнути маску та побила кондукторку. Жінка захищалась, як могла, проте травм уникнути не вдалося.
На зупинці "Вишневий сад" у Сумах до салону тролейбуса № 275 зайшли дві жінки, одна з них – без захисної маски. Про це повідомила пресслужба "Електроавтотрансу" у фейсбуці.
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З чого почалась сутичка в тролейбусі
Зауваження вдягнути маску одна з пасажирок, що перебувала у стані алкогольного сп’яніння, сприйняла доволі агресивно: почала лаятися, використовуючи нецензурну лексику, ображати кондуктора та навіть вирішила з’ясувати стосунки з водієм,
– розповіли в Електроавтотрансі.
На повторні прохання вдягнути маску або ж покинути салон тролейбуса, рішуче налаштована пасажирка ніяк не реагувала і продовжувала скандалити. Водій був змушений зупинити тролейбус, щоб висадити скандалістку.
Як відбувалась бійка пасажирки та кондукторки
- Кондукторка вийшла на вулицю та почала викликати поліцію. П'яна пасажирка ще більше розлютилась та накинулась на жінку. Спочатку нападниця вдарила кондукторку в обличчя, потім почала бити по руках, ногах та тілу.
- Пасажирку ледь вдалось вгамувати. Водію допомогли перехожі та поліція, яка прибула за викликом. Спільними зусиллями скандалістку заспокоїли.
- Кондукторка захищалась з усіх сил, проте пасажирка все ж травмувала її. У лікарні зафіксували численні гематоми на руках та обличчі потерпілої, забій 2 пальців лівої руки та променевої кістки на правій руці.
- Після лікарні кондукторка поїхала до поліції, де написала заяву на свою нападницю.
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П'яна пасажирка не хотіла вдягати маску і побила кондукторку / Фото з фейсбук-сторінки "Електроавтотрансу"
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Що відомо про інші конфлікти у тролейбусах Сум
В "Електроавтотрансі" зауважили, що останнім часом конфлікти з пасажирами – явище доволі розповсюджене. За останній тиждень у сумських тролейбусах трапились 4 подібні випадки, проте вони не супроводжувались травмами кондукторів чи водіїв.
Керівництво та весь колектив "Електроавтотрансу" звернулись до пасажирів з проханням дотримуватись маскового режиму і розуміти, що кондуктори та водії лише виконують ті карантинні обмеження, які прийняв Кабмін.
Потерпіла відбивалась, як могла. Проте травм уникнути не вдалось / Фото з фейсбук-сторінки "Електроавтотрансу"
Лікарі описали травми жінки і вона поїхала в поліцію, де написала заяву на нападницю / Фото з фейсбук-сторінки "Електроавтотрансу"