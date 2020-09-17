У сумському тролейбусі пасажирка відмовилась одягнути маску та побила кондукторку. Жінка захищалась, як могла, проте травм уникнути не вдалося.

На зупинці "Вишневий сад" у Сумах до салону тролейбуса № 275 зайшли дві жінки, одна з них – без захисної маски. Про це повідомила пресслужба "Електроавтотрансу" у фейсбуці.

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З чого почалась сутичка в тролейбусі

Зауваження вдягнути маску одна з пасажирок, що перебувала у стані алкогольного сп’яніння, сприйняла доволі агресивно: почала лаятися, використовуючи нецензурну лексику, ображати кондуктора та навіть вирішила з’ясувати стосунки з водієм,

– розповіли в Електроавтотрансі.

На повторні прохання вдягнути маску або ж покинути салон тролейбуса, рішуче налаштована пасажирка ніяк не реагувала і продовжувала скандалити. Водій був змушений зупинити тролейбус, щоб висадити скандалістку.

Як відбувалась бійка пасажирки та кондукторки

Кондукторка вийшла на вулицю та почала викликати поліцію. П'яна пасажирка ще більше розлютилась та накинулась на жінку. Спочатку нападниця вдарила кондукторку в обличчя, потім почала бити по руках, ногах та тілу.

Пасажирку ледь вдалось вгамувати. Водію допомогли перехожі та поліція, яка прибула за викликом. Спільними зусиллями скандалістку заспокоїли.

Кондукторка захищалась з усіх сил, проте пасажирка все ж травмувала її. У лікарні зафіксували численні гематоми на руках та обличчі потерпілої, забій 2 пальців лівої руки та променевої кістки на правій руці.

Після лікарні кондукторка поїхала до поліції, де написала заяву на свою нападницю.



П'яна пасажирка не хотіла вдягати маску і побила кондукторку / Фото з фейсбук-сторінки "Електроавтотрансу"

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Що відомо про інші конфлікти у тролейбусах Сум

В "Електроавтотрансі" зауважили, що останнім часом конфлікти з пасажирами – явище доволі розповсюджене. За останній тиждень у сумських тролейбусах трапились 4 подібні випадки, проте вони не супроводжувались травмами кондукторів чи водіїв.

Керівництво та весь колектив "Електроавтотрансу" звернулись до пасажирів з проханням дотримуватись маскового режиму і розуміти, що кондуктори та водії лише виконують ті карантинні обмеження, які прийняв Кабмін.



Потерпіла відбивалась, як могла. Проте травм уникнути не вдалось / Фото з фейсбук-сторінки "Електроавтотрансу"