"Супербілявка" без кокошника: Оля Полякова здивувала новим сценічним образом
Українська "супербілявка" Оля Полякова змінила звичний для прихильників кокошник на корону.
Про це повідомляє журнал "Ліза".
Свій новий образ співачка Оля Полякова продемонструвала на концерті в Києві. На сцені палацу мистецтв "Україна" зірка з'явилась у дизайнерському міні-платті зі стразами та на високих підборах. Образ Оля Полякова доповнила короною від бренду Patoka Studio. Аксесуар був золотим з бірюзовими вставками та синім камінням.
Читайте також: Оля Полякова обрала для фотосесії стильний чоловічий костюм
Зірка прикрасила свій стильний "лук" білою із синім накидкою, оздобленою пір'ям. Оля Полякова, хоч і без традиційного для неї сценічного образу, виглядала відмінно.
Новий сценічний образ Олі Полякової
Оля Полякова на концерті в Києві
Співачка Оля Полякова змінила образ
Українська "суперблондинка" приміряла новий образ