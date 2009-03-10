Жителі Ліми, схоже, більше не страждатимуть від задушливих автомобільних газів, які докучають перуанцям через брак дерев у столиці.

Тут недавно встановили перший "Міський очищувач повітря", що обіцяє відчутно покращити екологію Ліми. Розробники новинки планують "розсадити" такі "супердерева" цілим містом.Перший такий очищувач повітря встановили на перехресті проспектів Анґамос та Авіасьйон в районі Суркілльо, де рух транспорту є особливо інтенсивним. Установку створила місцева компанія Tierra Nuestra SAC, яка спеціалізується на екологічних технологіях. Розробники кажуть, що система-фільтр потребує для своєї роботи лише електроенергію та воду.Хорхе Ґутьєррес (розробник новинки Super Tree): "Ця машина забирає з повітря стільки ж вуглекислого газу, що й 1200 дерев. Проте живі рослини неможливо замінити, а тому нам слід продовжувати садити їх, щоб стримати подальше забруднення повітря".Очисна установка усуває також пил та мікроорганізми з 200 тисяч кубічних метрів повітря кожного дня. І хоча систему вартістю 100 тисяч доларів важко назвати дешевою, вона невибаглива в обслуговуванні.Хорхе Ґутьєррес (розробник новинки Super Tree): "Машина споживає стільки ж енергії, що й офісний порохотяг. Власне тому вона є життєздатною - лише за майже 6 доларів на день фільтр забезпечуватиме свіжим повітрям 20 тисяч людей".Найближчим часом міська влада планує розмістити у місті 20 таких пристроїв та ще 400 впродовж наступних 4 років за підтримки приватних компаній, адже рівень забруднення повітря у перуанській столиці у 9 разів перевищує норми Світової організації здоров'я. Причому більшість шкідливих газів викидають в атмосферу старі автомобілі.Розробники кажуть, що їхнє творіння спроможне також відфільтровувати до 25 відсотків двоокису сірки та оксиду азоту, що потрапляють в повітря з відпрацьованими газами. У компанії Tierra Nuestra SAC сподіваються, що їхнє "супердерево" допоможе й іншим закутим в бетон містам світу знову "дихати на повні груди".