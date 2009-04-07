Суперечка операторів

Справу "Київстару" та "Укртелекому" суд розгляне 9 квітня.

Розгляд справи за позовами операторів зв’язку "Київстар" та "Укртелеком" один до одного відбудеться 9 квітня. За даними часопису "Комерсант", Господарський суд Києва у понеділок ухвалив рішення об’єднати взаємні позови провайдерів і перенести розгляд суперечки на четвер.Як уже повідомлялося, у січні цього року "Укртелеком" звернувся до суду з вимогою визнати дійсною угоду, яка передбачала підвищення плати за доступ до мереж монополіста з боку "Київстару" удвічі - до 50 копійок за хвилину. Пізніше зустрічний позов подав сам "Київстар". Оператор вимагав визнати чинним договір, укладений з "Укртелекомом"минулого року і не розірваний належним чином. Згідно з цим документом, хвилина "Інтерконекту" має коштувати "Київстару" 25, а Держмонополісту - 50 копійок.Зауважимо, днями київський Госпсуд вже розглядав аналогічну суперечку між "Укртелкомом" та компанією "Астеліт", і відхилив вимогу останньої щодо продовження дії минулорічної угоди про "Інтерконект".