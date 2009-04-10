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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Суперечка триває

18:30, 10 квітня 2009 234

Суперечка між "Київстаром" та "Укртелекомом" щодо вартості взаємного доступу до мереж триває.

Господарський суд Києва у четвер відхилив позови обох операторів. Як уже повідомлялося, "Київстар" вимагав визнати чинною минулорічну угоду про інтерконект. Відповідно до неї оператор платив за хвилину доступу до мереж "Укртелекому" 25 копійок, а держмонополісту інтерконект коштував півгривні. У свою чергу, "Укртелеком" вимагав перейти на нові тарифи і укласти новий договорів, відповідно до якого вартість взаємного доступу мала зрівнятися і становити 50 копійок для обох операторів. Чим суд аргументував відхилення позову провайдерів - наразі невідомо. Офіційних документів сторони ще не отримали. Втім, вже готуються до апеляції. Ймовірно, суд відмовився розглядати справу операторів через те, що у четвер не відбулося засідання Антимонопольного комітету. На ньому провайдерів мали визнати монополістами. Якби це сталося, то ціну інтерконекту довелося б встановлювати Нацкомісії з регулювання зв’язку, і цей факт мав вплинути на розгляд суперечки між операторами судом.    
Джерело: 24 Канал
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Новини за 10 квітня 2009
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