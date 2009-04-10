Суперечка триває

Суперечка між "Київстаром" та "Укртелекомом" щодо вартості взаємного доступу до мереж триває.

Господарський суд Києва у четвер відхилив позови обох операторів. Як уже повідомлялося, "Київстар" вимагав визнати чинною минулорічну угоду про інтерконект. Відповідно до неї оператор платив за хвилину доступу до мереж "Укртелекому" 25 копійок, а держмонополісту інтерконект коштував півгривні. У свою чергу, "Укртелеком" вимагав перейти на нові тарифи і укласти новий договорів, відповідно до якого вартість взаємного доступу мала зрівнятися і становити 50 копійок для обох операторів. Чим суд аргументував відхилення позову провайдерів - наразі невідомо. Офіційних документів сторони ще не отримали. Втім, вже готуються до апеляції. Ймовірно, суд відмовився розглядати справу операторів через те, що у четвер не відбулося засідання Антимонопольного комітету. На ньому провайдерів мали визнати монополістами. Якби це сталося, то ціну інтерконекту довелося б встановлювати Нацкомісії з регулювання зв’язку, і цей факт мав вплинути на розгляд суперечки між операторами судом.