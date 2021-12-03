Суд апеляційної інстанції прийняв уже 16 рішень, які зобов'язують "Українську пожежно-страхову компанію" здійснити виплати на користь компанії "Транс Логістик" з групи АТБ. Також страховик, який опинився в центрі гучного скандалу через відмову в багатомільйонних виплатах, згідно з вердиктами судів, компенсує компанії "Транс Логістик" судові витрати.

Загалом компанія ініціювала понад три десятки позовів до зазначеного страховика. Таким чином судові інстанції захистили інтереси сумлінного страхувальника та підтвердили необґрунтованість відмови СК УПСК у виплаті страхових відшкодувань.

На думку Корпорації АТБ, зазначена динаміка прийняття судових справ на користь "Транс Логістик" дає надію на об'єктивний та законний вирішення інших судових справ, де судами будуть продовжуватися враховуватися всі обставини, що свідчать про неналежне виконання страховою компанією своїх зобов'язань щодо виплати на користь "Транс Логістик" страхових відшкодувань,

– прокоментували хід позову зі страховиком у пресслужбі Корпорації АТБ.

Вони зазначили, що такі судові вердикти захистили її інтереси як сумлінного страхувальника та висловили свою думку про те, що практика УПСК щодо ухилення від страхових виплат "не має нічого спільного з діловою порядністю та партнерськими відносинами у бізнесі".

Як повідомлялося раніше, компанія "Транс Логістик" корпорації АТБ виявилася однією із сотень інших клієнтів страхової компанії УПСК, які змушені через суди вимагати виплати від несумлінного страховика. Згодом у Корпорації АТБ підтвердили, що компанією "Транс Логістик", що входить до неї, ініційовано понад три десятки судових процесів через те, що "Українська пожежно-страхова компанія" необґрунтовано припинила здійснювати виплати за договором КАСКО. Ця угода між УПСК і АТБ "Транс Логістик", що входить до складу, була укладена у 2019 році, СК застрахувала понад 800 транспортних засобів компанії, а згодом відмовилася від виплат, порушуючи власні процедури. Коли сума боргу страхової компанії перед "Транс Логістиком" зі страхових виплат набула значних масштабів, "Українська пожежно-страхова компанія" припинила страхові виплати. Отримавши від "Транс Логістик" 11 млн грн платежів за договорами КАСКО, УПСК відмовилася від виконання взятих на себе зобов'язань зі страхових виплат на суму близько 7 млн грн. Це стало приводом для звернення "Транс Логістик" до судів.