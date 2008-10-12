Суперечки тривають

Російські війська не підуть з Ахалгорі.

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров, відкинув критичні зауваження свого французького колеги Бернара Кушнера про невиконання Москвою зобов'язань щодо плану “Мєдвєдєва-Саркозі“. Чільник зовнішньополітичного відомства Федерації, заявив, що вимоги вивести російські сили з району Ахалгорі, заселеного переважно грузинами, суперечать домовленості між лідерами Росії та Франції. За словами Лаврова, умови мирного плану не поширюються на цей район, оскільки він знаходиться на території Південної Осетії. Зазначимо, на 15 жовтня в Женеві заплановано проведення міжнародних дискусії з врегулювання конфлікту в Грузії, за участю делегацій ООН та ОБСЄ. Очікується що на переговорах, окрім іншого, піднімуть питання про виведення російських військ з Ахалгорі та Кодорської ущелини. Адже до грузино-російської війни, ці території перебували під контролем Грузії. Разом з тим Сєргєй Лавров наполіг, що на женевській конференції із врегулювання конфлікту, повинні бути присутні також представники Південної Осетії та Абхазії. За його словами, Росія буде брати участь лише у тому форматі переговорів, де будуть представлені ці республіки.