Суперечливий "Візир"

В ДАІ відкидають усі звинувачення на адресу приладу фіксації швидкості.

"Візир" хороший - наполягають у Державтоінспекції, відкидаючи усі звинувачення на адресу приладу фіксації швидкості. Ймовірність того, що прилад вимірює швидкість одного авто, а фотографує інше, у ДАІ категорично заперечують. Сергій Коломієць (начальник Департаменту ДАІ МВС України): "Цей прилад повністю відповідає держстандартам, і він сертифікованим є в Україні. Є ж орган сертифікації. Але якась людина виходить і каже: теоретично можливо, що це не так, коли його спитали наші співробітники: а ви бачили в очі цей прилад?, - ні не бачив, я з Інтернету там щось витягнув."Тим часом харківські науковці, які першими заявили про недосконалість приладу, кажуть - прилад вони не лише бачили, але й днями особисто випробовували на практиці. Результат, мовляв, лише підтвердив їхню теорію.Роман Павлович (кандидат технічних наук, спеціаліст з радіолокації): "У одній з ситуацій ми знімали авто з буквою "У", яке рухалося із швидкістю 30 км/год., наступне вимірювання швидкості авто дало 36 км/год. Наступне вимірювання показало 76 км/год. зрозуміло, що ця швидкість була привласнена авто яке проходло поряд, але не потрапило в поле оптики, на фотографії інших авто не буде."Роман Павлович вважає - поставити крапку у дискусії може ретельна експертиза "Візира". Представник компанії-виробника наполягає - із приладом усе добре. Валентин Ущенко (представник компанії-виробника приладу "Візир"): "Ці висновки, які зробили ці інженери, швидше за все правильні для тих приладів, які працювали 10 років тому. На сьогоднішній день ці прилади зняті з виробництва і є прилади нового покоління, які виключають ці всі можливості"Радар "Візиря" налаштовують на конкретну відстань фіксування авто - пояснюють у Державтоінспекції. Якщо прилад налаштований на авто на відстані 200 метрів, то тих, що їдуть далі чи ближче, він не відстежить. Із цією тезою вже у суді сперечається донеччанин Іван Чорний. Водій отримав фото із зафіксованим порушенням правил та квитанцію на 260 гривень штрафу. Позивач запевняє - "Візир" помилився, оскільки на частині дороги, де він нібито розігнався до 100 кілометрів, їхати із такою швидкістю насправді неможливо.Іван Чорний (водій-позивач): "Це пов'язано з технічним аспектом даного приладу - у нього є різниця в полях зору вузла радіолокації і оптичного вузла, тобто фотографувати він може максимум на відстані 80 метрів, щоб видно був номер, а швидкість при цьому може заміряти з відстані 400-500 метрів."У ДАІ кажуть - кращим, аніж "Візир" є лазерний прилад для вимірювання швидкості. Але коштує він 180 тисяч євро і використовується в Німеччині. Тому навіщо платити більше, зауважують в ДАІ, якщо навіть завдяки "Візиру" кількість ДТП через перевищення швидкості уже зменшилася майже на 60%.