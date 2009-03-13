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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Супермени від кіно

22:46, 13 березня 2009 371

Їх робота - це суцільні синці, забої, втома і екстрім, але саме вони роблять кіно енергійним, захоплюючим і, що головне - реалістичним.

Вони - каскадери. Цієї професії не вчать - спритними і безстрашними народжуються.Петро Треско (керівник "XGST", каскадер): "Приходить людина. Як виявилося хороший спортсмен, але у нього або немає бажання, або він хороший в залі. Але як тільки він стикається з жорстким бетонним покриттям, гострими кутами, він розуміє, що може зробити це на мат, але не більш того".Мало хто з пересічних спортсменів наважиться повторити бодай найпростіший трюк. На шліфування майстерності ці хлопці витрачають роки і масу зусиль. У команди каскадерів "Екстремальне покоління" послужний список чималий - фільми "Непереможний", серіали "Мангуст", "Дисантура" і "Таємничий острів".Дмитро Мелененко (каскадер): "На нашому радянському пост-просторі мало каскадерів, є молодих, які конкретно займаються екшином. Тобто в основному це люди, які займалися авто-мото трюками, і кінними трюками".Хлопців надихають нові проекти - коли треба вигадувати щось нове, нестандартне. Одна з нашумілих робіт останнього сезону - "Залюднений острів" Федора Бондарчука. У російському фільмі разом з канадськими колегами, українські каскадери знялися у сцені бійки головного героя зі злодіями.Каскадери рідко намагаються бути ще й акторами,але каскадер з акторськими здібностями - завжди на вагу золота.Петро Треско (керівник "XGST", каскадер): "Хороший каскадер, він може мати акторські здібності. Але хороший каскадер, він любить свою справу, і він не рветься в актори. Тобто якщо його попросять зіграти якийсь епізод у поєднанні з якимись трюками, він винен це зробити. Цінуються такі каскадери".Будь-яке відхилення від плану у їх професії може закінчитись травмою. Хлопці прораховують кожен міліметр, до дрібниць обговорюють кожен рух.Максим Коряк (каскадер): "Звичайно, не без цього, є страх. Особливо, якщо це якийсь небезпечний трюк. Але в принципі, якщо все робити з розумом, якщо правильно підходити, тренуватися, репетирувати, то травм буде мінімально".Дмитро Хрещик (каскадер): " Відносимося до цього як до нормального явища. Ні-ні, не боїмося. У жодному випадку. Якщо ми будемо бояться, то які ми каскадери".Вони не супермени - і як живі люди відчувають страх і біль. Але від болю рятує мазь від забоїв, а відчуття адреналіну і задоволення від гарних трюків - найкраща нагорода за тяжку працю.       
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 13 березня 2009
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