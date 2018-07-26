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Супрун нагадала, як потрібно поводитися у сильний дощ

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Негода в Україні: як потрібно поводитися у сильний дощ
Негода в Україні: як потрібно поводитися у сильний дощ / standard.co.uk

Виконуюча обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун назвала правила безпеки, якщо людину застала негода, до прикладу, сильні дощі.

Про це вона написала на сторінці у Facebook.

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Під час зливи не потрібно виходити без потреби з приміщення. Якщо ж потрібно вийти, то зарядіть до максимального рівня ноутбуки, планшети та мобільні телефони.

Оминайте місця, де є сильний потік води або стоїть вода – там може бути глибоко або стояти небезпечні предмети.

via GIPHY

Під час грози на відкритому просторі не використовуйте мобільні телефони, окрім того, що вам потрібно викликати швидку допомогу. Не стійте під стовпами чи високими деревами.

Відстежуйте ситуацію надворі через соціальні мережі та прогноз погоди.

Якщо погода зіпсувалася, коли ви за кермом, то залиште автомобіль у безпечному місці, але не під деревами. При відсутності такої можливості – їдьте далі зі зменшеною швидкістю та ввімкненими фарами.

У екстремальних ситуаціях, окрім надання власної допомоги, викликайте рятувальників.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

 

 

Теги: Здорове життя Здоров'я Уляна Супрун Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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