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      Супрун назвала корисні властивості какао, про які ви не здогадувалися

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      Супрун розповіла про користь какао
      Супрун розповіла про користь какао / takprosto.cc

      У какао міститься велика кількість білків, калію, цинку, а також залізо, магній, фосфор і багато інших поживних речовин.

      Про це виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун  написала на своїй сторінці в Facebook.

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      Вона наголосила, що какао допомагає боротися з хворобами серця і судин, має антиоксидантну дію та покращує когнітивні здібності.

      Какао володіє здатністю зменшувати запалення, нормалізувати рівень холестерину і цукру в крові. Такі ефекти потенційно зменшують ризик появи серцево-судинних хвороб та інсульту,
      – написала Супрун.

      Міністерка розповіла, що какао не провокує акне, а навпаки, антиоксиданти какао ефективно захищають шкіру від надмірного ультрафіолету і запобігають старінню.

      via GIPHY

      Також Уляна Супрун дала рекомендації про те, як отримати максимальну користь для здоров'я, вживаючи какао.

      "Вибирайте якісне какао, в якому немає сухого молока, цукру та інших домішок. Какао можна вживати не тільки як напій. Його можна додавати в каші, пудинги, домашні цукерки та енергетичні батончики. Європейська Організація з харчової безпеки радить їсти щодня принаймні 2,5 грама какао-порошку або 10 грамів чорного несолодкого шоколаду", – зазначила в. о. міністра.

       

      Теги: Здоров'я Здорове харчування Уляна Супрун Здорове життя Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: 24 канал
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