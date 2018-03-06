Супрун просить не вітати її в 8 березня: пояснила чому

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун не святкує 8 березня, тож вже попередила, щоб її не вітали у цей день та не дарували подарунків.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Не сприймаю 8 березня чи будь-яке інше свято, як привід вітати жінку з тим, що вона є жінка. А якщо в такий спосіб ви хочете підтримати мої, як жінки, права та свободи - квіти та особливий день для цього також не потрібні", – наголосила Супрун.

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Вона пояснила, що боротьбу проти гендерної дискримінації можна підтримувати не подарунками раз на рік, а активною громадянською позицією.

"Якщо знаєте про випадки насильства чи дискримінації над жінками – підтримуйте цих жінок! Повідомляйте відповідні державні структури та організації, які захищають права жінок", – додала очільниця Міністерства.