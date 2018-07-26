13:44
26 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 19°C
  • п'ятниця
    26°C 19°C
  • субота
    27°C 20°C
  • неділя
    30°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Мости дядечка Путіна. Нафталін та поп-зірки у російському кіно
Вєсті Кремля
20:59, 25 липня
Вєсті.UA. Фіаско Ляшка. Залізна леді України
Вєсті.UA
20:52, 25 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Супрун розповіла, як солодощі впливають на роботу мозку

538 Читать новость на русском
Супрун розвінчала міф про вплив солодкого на мозкову активність
Супрун розвінчала міф про вплив солодкого на мозкову активність / Фото з відкритих джерел

Солодощі, зокрема цукерки, шоколадки та тістечка не допомагають мозку краще справлятися з завданнями. Водночас, обмеження калорій у раціоні і біг на довгі дистанції роблять людей розумнішими.

Про це написала виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Супрун дала поради тим, хто не може відмовитися від солодкого

Вона підтвердила, що мозок як джерело енергії може їсти лише глюкозу або створені печінкою із жирів кетони, проте "це не можна вважати ліцензією на солодощі та жирну їжу".

За словами в.о. міністра охорони здоров'я, людське тіло самотужки підтримує сталий рівень глюкози завдяки гормонам.

Крім того, якщо ви в захваті від своєї роботи, вам певно знайоме відчуття метеликів в животі, поколювання в пальцях і мурах на шкірі, значить, у вас виділяється гормон адреналін. Він робить так, щоб глюкоза безперешкодно надходила в кров і живила мозок. Тістечка і тортики тут ні до чого. І зовсім сумна новина – надлишок солодкого швидко вилучається з крові та до нейронів не потрапляє,
– зауважила Супрун.

Чиновниця додала, що хоча солодка та жирна їжа й дає тимчасове задоволення, але зрештою не допомагає, лише робить людей в'ялими та сонними.

via GIPHY

"Натомість обмеження калорій і заняття спортом ще й як "запускають" роботу мозку. Вони сприяють утворенню так званого нейротрофного фактору мозку (brain-derived neurotrophic factor, BDNF), що сприяє виживанню нейронів і їх взаємодії - а отже, навчанню і пам'яті", – наголосила вона.

Також, Супрун підкреслила, що для підтримки мозку і здоров’я всього організму загалом, вчені радять харчуватися збалансовано, різноманітно, уникати жирного і солодкого, бути фізично активними, і достатньо відпочивати.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

Теги: Здорове харчування Здорове життя Здоров'я Уляна Супрун
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новая коррупционная схема: Кабмин начал обдирать оценщиков и нотариусов
сьогодні, 12:01 Новая коррупционная схема: Кабмин начал обдирать оценщиков и нотариусов
Юрій Бутусов 1628
Через нові правила у "ДНР" з посад масово звільняються "держслужбовці"
сьогодні, 08:40 Через нові правила у "ДНР" з посад масово звільняються "держслужбовці"
Олексій Чибісов 3992
Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото і відео
сьогодні, 06:30 Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото і відео
7451
"Шахтар" і "Динамо" грали слабо – от і добре!
25 липня, 23:37 "Шахтар" і "Динамо" грали слабо – от і добре!
Анатолій Яворський 1095
"Вишенка" новых санкций от США
25 липня, 22:00 "Вишенка" новых санкций от США
Злой Одессит 1603
Науковці зробили важливе відкриття про шашлик
 29 березня , 06:09
Збиття "Боїнга" на Донбасі: ЗМІ назвали імена головних підозрюваних
 12 березня , 18:23
У Луганську пролунав вибух
 22 листопада 2017 , 22:18
Стоматологи назвали продукт, який може очистити зуби не гірше зубної пасти
 12 листопада 2017 , 17:42
Усик прокоментував селфі з росіянином Гассієвим
 4 лютого , 17:36
У "Vodafone-Україна" висунули бойовикам ультиматум
 24 січня , 21:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук