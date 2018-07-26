Супрун розповіла, як солодощі впливають на роботу мозку

Солодощі, зокрема цукерки, шоколадки та тістечка не допомагають мозку краще справлятися з завданнями. Водночас, обмеження калорій у раціоні і біг на довгі дистанції роблять людей розумнішими.

Про це написала виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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Вона підтвердила, що мозок як джерело енергії може їсти лише глюкозу або створені печінкою із жирів кетони, проте "це не можна вважати ліцензією на солодощі та жирну їжу".

За словами в.о. міністра охорони здоров'я, людське тіло самотужки підтримує сталий рівень глюкози завдяки гормонам.

Крім того, якщо ви в захваті від своєї роботи, вам певно знайоме відчуття метеликів в животі, поколювання в пальцях і мурах на шкірі, значить, у вас виділяється гормон адреналін. Він робить так, щоб глюкоза безперешкодно надходила в кров і живила мозок. Тістечка і тортики тут ні до чого. І зовсім сумна новина – надлишок солодкого швидко вилучається з крові та до нейронів не потрапляє,

– зауважила Супрун.

Чиновниця додала, що хоча солодка та жирна їжа й дає тимчасове задоволення, але зрештою не допомагає, лише робить людей в'ялими та сонними.

"Натомість обмеження калорій і заняття спортом ще й як "запускають" роботу мозку. Вони сприяють утворенню так званого нейротрофного фактору мозку (brain-derived neurotrophic factor, BDNF), що сприяє виживанню нейронів і їх взаємодії - а отже, навчанню і пам'яті", – наголосила вона.

Також, Супрун підкреслила, що для підтримки мозку і здоров’я всього організму загалом, вчені радять харчуватися збалансовано, різноманітно, уникати жирного і солодкого, бути фізично активними, і достатньо відпочивати.

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