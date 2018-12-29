Супрун розповіла, як вберегти печінку під час свят

Орган, який в період свят працює понаднормово — ваша печінка. Не перевантажуйте її аж надто, бо всі мають право відпочити/

Про це написала виконуюча обов'язків глави Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун.

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Вона зазначила, що серед завдань печінки безліч важливих для нашого життя справ, які вона має виконувати 24 години на добу – брати участь в травленні, займатися обміном білків, жирів та вуглеводів, нейтралізувати токсини.

Уляна Супрун “Одна з головних функцій цього органу – фільтрування або детоксикація крові. Кров наповнює її речовинами, які вона сортує, переробляє та накопичує. З кров’ю у печінку надходять не лише корисні речовини, але й токсини та інші побічні продукти, які організм не може використати. Виявивши непотрібну речовину, печінка або перетворює її в продукт, який не зашкодить, або виводить з організму через нирки та кишківник для виведення з організму”.

Захворювання печінки – симптоми немає апетиту;

погано переносите жирну їжу;

гіркота в роті;

слабкість;

жовтяниця;

втома;

світлі випорожнення;

темний колір сечі;

шкірний свербіж.

Супрун наголосила, що найпоширеніше захворювання печінки сучасності – жирова хвороба. Вона виникає, коли в печінкових клітинах порушується обмін речовин і це призводить до дистрофічних змін органу.

Зазвичай хвороба має безсимптомний характер, але вона дуже небезпечна. Вона може переходити у фазу запалення, що надалі може призвести до цирозу печінки або ж гепатоцелюлярної карциноми. Крім того, вона може сприяти виникненню цукрового діабету та серцево-судинним захворюванням, як інсульти та інфаркти.

Уляна Супрун “Жодні "гепатопротектори" чи "прокапування" не допомагають одужати. На сьогодні найефективнішим засобом у лікуванні є здоровий спосіб життя – відмова від алкоголю (якщо він є причиною хвороби), збалансоване харчування та регулярні фізичні навантаження”.

Вона наголосила, що найнебезпечнішими для печінки є антибіотики, тому важливо припинити безконтрольно призначати собі ліки. На другому місці – дієтичні добавки. Так-так, помилково вважати, що їх можна приймати безконтрольно і досхочу, бо "вітамінів багато не буває". Вживання будь-якого засобу має бути медично виправдано і це вирішувати вашому лікарю. Печінку вражає й парацетамол. Тому регулярне самолікування, аби збивати температуру, небезпечне та може призвести до ураження печінки.

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