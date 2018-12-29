Супрун розповіла, як вберегти печінку під час свят
Орган, який в період свят працює понаднормово — ваша печінка. Не перевантажуйте її аж надто, бо всі мають право відпочити/
Про це написала виконуюча обов'язків глави Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун.
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Вона зазначила, що серед завдань печінки безліч важливих для нашого життя справ, які вона має виконувати 24 години на добу – брати участь в травленні, займатися обміном білків, жирів та вуглеводів, нейтралізувати токсини.
погано переносите жирну їжу;
гіркота в роті;
слабкість;
жовтяниця;
втома;
світлі випорожнення;
темний колір сечі;
шкірний свербіж.
Супрун наголосила, що найпоширеніше захворювання печінки сучасності – жирова хвороба. Вона виникає, коли в печінкових клітинах порушується обмін речовин і це призводить до дистрофічних змін органу.
Зазвичай хвороба має безсимптомний характер, але вона дуже небезпечна. Вона може переходити у фазу запалення, що надалі може призвести до цирозу печінки або ж гепатоцелюлярної карциноми. Крім того, вона може сприяти виникненню цукрового діабету та серцево-судинним захворюванням, як інсульти та інфаркти.
Вона наголосила, що найнебезпечнішими для печінки є антибіотики, тому важливо припинити безконтрольно призначати собі ліки. На другому місці – дієтичні добавки. Так-так, помилково вважати, що їх можна приймати безконтрольно і досхочу, бо "вітамінів багато не буває". Вживання будь-якого засобу має бути медично виправдано і це вирішувати вашому лікарю. Печінку вражає й парацетамол. Тому регулярне самолікування, аби збивати температуру, небезпечне та може призвести до ураження печінки.
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