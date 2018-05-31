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Супрун розвінчала міф про ефективність магнітотерапії

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Супрун розвіяла черговий міф, цього разу під прицілом магнітотерапія
Супрун розвіяла черговий міф, цього разу під прицілом магнітотерапія / fortis.kharkov.ua

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун радить не погоджуватися на магнітотерапію, оскільки вона не включена до доказової медицини.

Про це пише Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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Як стверджує в. о. міністра охорони здоров’я, у західному світі цей метод терапії вже давно визнаний не науковим і не використовується взагалі. В наших же клініках магнітна терапія все ще зустрічається в переліку доступних процедур.

Незважаючи на те, що ця процедура має альтернативу, її продовжують радити українцям, зазначає Супрун.

Зазвичай обіцяють (допомогу) від болю, зупинити прогресування запальних процесів, зміцнити стінки кровоносних судин і навіть нормалізувати психоемоційний фон - тобто майже все,
– пише вона.

Уляна Супрун наводить дослідження, які стверджують, що статичні магнітні пристрої не мають жодних позитивних чи негативних ефектів на організм людини.

"Ще в 2002 році Національний науковий фонд США (National Science Foundation) визнав магнітну терапію "псевдонауковою". Тому продаж різноманітних магнітних пристроїв вважається шарлатанством", – додає вона.

Раніше виконуюча обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун запевнила, що захворіти від кондиціонера не можна, цей пристрій є безпечним для людини.

Теги: Медицина Здоров'я Лікування Здорове життя Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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