Супрун розвінчала міф про ефективність магнітотерапії
Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун радить не погоджуватися на магнітотерапію, оскільки вона не включена до доказової медицини.
Про це пише Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.
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Як стверджує в. о. міністра охорони здоров’я, у західному світі цей метод терапії вже давно визнаний не науковим і не використовується взагалі. В наших же клініках магнітна терапія все ще зустрічається в переліку доступних процедур.
Незважаючи на те, що ця процедура має альтернативу, її продовжують радити українцям, зазначає Супрун.
Зазвичай обіцяють (допомогу) від болю, зупинити прогресування запальних процесів, зміцнити стінки кровоносних судин і навіть нормалізувати психоемоційний фон - тобто майже все,
– пише вона.
Уляна Супрун наводить дослідження, які стверджують, що статичні магнітні пристрої не мають жодних позитивних чи негативних ефектів на організм людини.
"Ще в 2002 році Національний науковий фонд США (National Science Foundation) визнав магнітну терапію "псевдонауковою". Тому продаж різноманітних магнітних пристроїв вважається шарлатанством", – додає вона.
Раніше виконуюча обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун запевнила, що захворіти від кондиціонера не можна, цей пристрій є безпечним для людини.