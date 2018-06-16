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Супрун розвінчала міф про морозиво в спеку

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Морозиво в спеку
Морозиво в спеку / 24 Канал

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пояснила, чому морозиво є недієвим способом охолодитись у спеку.

Про розвінчанням чергового міфу вона написала у своєму Facebook.

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Холод, який нам передасть 100 грам морозива, несуттєвий - адже ми важимо десятки кілограм. Зате воно дасть нам енергію, а отже - тепло. Приємні відчуття від морозива пов’язані, передусім, із його смаком,
– пояснила Уляна Супрун.

Натомість лід чи холодна вода дозволить лише позбутись відчуття спраги, але не охолодитись.

via GIPHY

"Щоб відчути прохолоду, нам слід охолодити шкіру, а не шлунок. А шкіра охолоджується, коли з неї випаровується волога, наприклад, піт", – зазначила очільниця МОЗ.

Експериментально доведено, що тіло реагує на холодну воду зменшенням потовиділення, а отже - гірше охолоджується і зберігає тепло.

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У спеку Супрун радить запастись достатньою кількістю води.

 

Теги: Здорове харчування Здоров'я Новини України Спека в Україні Уляна Супрун
Джерело: 24 Канал
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