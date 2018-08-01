Супрун розвінчала міф про популярну безглютенову дієту

Популярну безглютенову дієту по-різному інтерпретують в Інтернеті, рекламі про неї говорить деякі знаменитості.

Проте від цього застерігає виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на сторінці у Facebook.

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Вона пояснює це тим, що глютен або клейковина – це запасний білок. Цей продукт є безпечним для більшості людей і добре засвоюється організмом.

Проте для 1% людей планети вживати глютен дуже небезпечно, це пов’язано з аутоімунною хворобою, яка зветься глютенова ентеропатія або целіакія. Коли ці люди вживають глютен, то імунна система створює антитіла, що руйнують стінки кишківника. Це порушує процес всмоктування поживних речовин.

Супрун розвінчала міф про безглютенову дієту

В інших випадках люди без целіакії відмовляються від поживних речовин, таких як залізо, кальцій та білок, а також від клітковини, важливих вітамінів.

Супрун також пояснює, що немає жодного дослідження, які підтверджують користь безглютенових продуктів. А виробники безглютенових продуктів використовують міфи про глютен, щоб підвищити продажі.