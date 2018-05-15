Супрун розвінчала міф щодо профілактики небезпечних паразитів

Під час старту сезону свіжих овочів, фруктів, прогулянок на природі та ігор з домашніми тваринами зростає небезпека заразитися гельмінтами, або ж більш відомими усім глистами.

Про це виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла у своєму Facebook.

Як відомо, глисти можуть переносити домашні улюбленці і їх чимало є на свіжих овочах і фруктах, у сирому м'ясі та іншому. І чимало людей проводить профілактику, аби не підчепити небезпечних паразитів.

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Люди вживають часник та гарбузове насіння, промивають кишківник і навіть вживають сильні антибіотики. Але це все може навіть серйозно нашкодити здоров'ю. Тож Уляна Супрун вирішила детально пояснити, що справді допоможе запобігати зараженню гельмінтами.

Однією із найпоширеніших причин зараження гельмінтами є споживання не до кінця готового м'яса тварини, в організмі якої вони паразитують. Також заразитися можна, випивши забруднену воду, з'їсти разом із продуктами частинки бруду або ґрунту, заражених яйцями гельмінтів,

– зазначила вона.

Одна з найпоширеніших причин зараження глистами – страва з не повністю готового м'яса

І коли в організм людини потрапили глисти, то вона не буде скреготати зубами – це міф. Симтоми, які буде відчувати людина, це нудота, здуття живота, діарея, постійна втома, проблеми зі сном, біль у животі, зниження або посилення апетиту чи невмотивована втрата ваги.

В окремих випадках може бути підвищена температура тіла та сухий кашель. Трапляються навіть такі випадки, коли в організмі людини гельмінти можуть паразитувати протягом кількох років без прояву жодних симптомів.

Супрун наголосила, що якщо такі симптоми у вас є – не можна самотужки приймати антигельмінтні засоби, адже вони мають серйозний вплив на організм.

За рекомендаціями ВООЗ їх рекомендують для профілактики лише в тих країнах, де є високий ризик зараження. Україна до них не відноситься,

– пояснила Супрун.

Профілактика гельмінтів: регулярне миття рук теплою водою з милом (після вбиральні, контакту з тваринами, перед приготуванням та споживанням їжі), не споживати сирої риби та м'яса (зберігати їх окремо від готових продуктів), ретельно мити овочі та фрукти.