13:38
15 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
22°C 8°C
  • середа
    25°C 14°C
  • четвер
    23°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Остання надія росіян. Нацизм – це коли крадеш гвоздики
Вєсті Кремля
23:23, 14 травня
Вєсті.UA. Зброя Савченко. Шуфричу-молодшому прилетіло за батька
Вєсті.UA
21:23, 14 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Лікування
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Супрун розвінчала міф щодо профілактики небезпечних паразитів

1796
Супрун розвінчала міф щодо профілактики глистів
Супрун розвінчала міф щодо профілактики глистів / otvetprost.com

Під час старту сезону свіжих овочів, фруктів, прогулянок на природі та ігор з домашніми тваринами зростає небезпека заразитися гельмінтами, або ж більш відомими усім глистами.

Про це виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла у своєму Facebook.

Як відомо, глисти можуть переносити домашні улюбленці і їх чимало є на свіжих овочах і фруктах, у сирому м'ясі та іншому. І чимало людей проводить профілактику, аби не підчепити небезпечних паразитів.

Читайте також: Чим небезпечні мийні засоби для здоров’я: пояснення хірурга

Люди вживають часник та гарбузове насіння, промивають кишківник і навіть вживають сильні антибіотики. Але це все може навіть серйозно нашкодити здоров'ю. Тож Уляна Супрун вирішила детально пояснити, що справді допоможе запобігати зараженню гельмінтами.

Однією із найпоширеніших причин зараження гельмінтами є споживання не до кінця готового м'яса тварини, в організмі якої вони паразитують. Також заразитися можна, випивши забруднену воду, з'їсти разом із продуктами частинки бруду або ґрунту, заражених яйцями гельмінтів,
– зазначила вона.

Одна з найпоширеніших причин зараження глистами – страва з не повністю готового м'яса

Одна з найпоширеніших причин зараження глистами – страва з не повністю готового м'яса

І коли в організм людини потрапили глисти, то вона не буде скреготати зубами – це міф. Симтоми, які буде відчувати людина, це нудота, здуття живота, діарея, постійна втома, проблеми зі сном, біль у животі, зниження або посилення апетиту чи невмотивована втрата ваги.

В окремих випадках може бути підвищена температура тіла та сухий кашель. Трапляються навіть такі випадки, коли в організмі людини гельмінти можуть паразитувати протягом кількох років без прояву жодних симптомів.

Супрун наголосила, що якщо такі симптоми у вас є – не можна самотужки приймати антигельмінтні засоби, адже вони мають серйозний вплив на організм.

За рекомендаціями ВООЗ їх рекомендують для профілактики лише в тих країнах, де є високий ризик зараження. Україна до них не відноситься,
– пояснила Супрун.

Профілактика гельмінтів: регулярне миття рук теплою водою з милом (після вбиральні, контакту з тваринами, перед приготуванням та споживанням їжі), не споживати сирої риби та м'яса (зберігати їх окремо від готових продуктів), ретельно мити овочі та фрукти.

 

Теги: Лікування Здоров'я Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Інфекція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук