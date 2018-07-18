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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Супрун розвінчала популярний міф про морозиво і біль у горлі

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Чи можна їсти морозиво, коли болить горло
Чи можна їсти морозиво, коли болить горло / unsplash.com

Більшість людей, коли болить горло, уникають вживання холодних напоїв та морозива, щобне погіршити ситуацію. Та насправді це міф.

Про це розповіла в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

"Пройшли повз холодильник з морозивом, тому що болить горло? Повертайтесь назад і сміливо обирайте улюблений пломбір. Немає причин відмовлятися від холодних ласощів, особливо, в спекотну погоду", – запевнила Супрун.

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Зазвичай, коли болить горло, медики рекомендують пити багато теплої рідини, полоскати горло соляним розчином та уникати гострої та кислої їжі.

Та насправді, є ще один спосіб полегшити біль у горлі – і це холодна їжа. Їсти морозиво, коли мучить біль у горлі, також рекомендує одна з найкращих клінік та наукових центрів у світі Клініка Мейо.

via GIPHY

Холодне морозиво та заморожені фруктові соки працюють як анестетик, який допомагає заспокоїти запалення та дати тимчасове полегшення болю у горлі.

Холодне стимулює зменшення набряку, тому консервує запальні процеси в горлі. Окрім того, коли є набряк в горлі, дуже важко їсти звичайні продукти. Невелика порція морозива допомагає зменшити біль та полегшує процес ковтання їжі,
– додала Супрун.

via GIPHY

Важливо, щоб морозиво було натуральним і з мінімальною кількістю добавок, адже шматочки фруктів, шоколаду, горішків та іншого можуть спричинити подразнення.

Їсти морозиво варто дуже повільно, не ковтаючи великі шматки. Опісля – прополощіть горло звичайною водою. Але не зловживайте таким методом лікування, це лише для короткочасного полегшення болю в горлі.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя Здорове харчування Лікування Міністерство охорони здоров’я Уляна Супрун
Джерело: 24 Канал
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