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Телеканал новин 24 Новини Лікування

Супрун розвінчала ТОП-4 міфи про біль у спині

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4 міфи про біль у спині
4 міфи про біль у спині / in.ck.ua

Побутує думка, що спина болить у пенсіонерів, у спортсменів або тих людей, які мають проблеми з поставою. Та насправді спина болить майже у всіх.

Про це вона зазначила на сторінці у Facebook, додавши, що коментарі щодо болю у спині надав лікар-нейрохірург Вадим Ілюшенко.

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Міф: Якщо болить спина – потрібно приймати хондропротектори

Хондропротектор – це ліки, які начебто стимулюють процеси регенерації хрящової тканини і уповільнюють її подальшу дегенерацію. Та прийом цих препаратів – марна трата грошей. Нема жодних досліджень, які б підтвердили ефективність цих ліків.

via GIPHY

Міф: Для лікування болю в спині обов'язково потрібні уколи або крапельниці

Насправді, медикаментозне лікування болю у спині – ледь не останній метод лікування, адже ін'єкції, зазвичай, дуже болісні і можуть дати ускладнення. Лікування крапельницями взагалі не має жодного наукового обґрунтування. Для лікування болю в спині достатньо прийому таблеток.

Міф: Якщо болить спина вже у молодому віці, то що буде до старості?

Зі слів лікаря, найчастіше виникнення болю у спині припадає на людей віком від 35 до 55 років. Після 55 років поширеність болю починає знижуватися.

Міф: Погана постава – тому болить спина

Погана постава не може бути причиною виникнення болю, оскільки всі люди різні та ідеальної постави не існує. Є пацієнти з гарною поставою, які відчувають сильний біль. Насправді, причиною виникнення болю у спині є, зокрема, відсутність фізичної активності.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Новини України Лікування Медицина Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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