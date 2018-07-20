Супрун спростувала 5 поширених міфів про високий тиск
В Україні кожен третій дорослий має високий артеріальний тиск, через що підвищується ризик мозкового інсульту, інфаркту міокарда, серцевої чи ниркової недостатності.
Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвінчала 5 відомих міфів про тиск, йдеться на сторінці у Facebook.
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Міф: Артеріальна гіпертензія - це спадкова хвороба.
Насправді це не означає, що якщо батьки мали підвищений тиск, то і дитини він буде. Щоб запобігти гіпертензії потрібно дотримуватися здорового способу життя. Також потрібно контролювати тиск.
5 поширених міфів про високий тиск
Міф: Гіпертензія виникає лише у людей старшого віку.
Останнім часом поширюється тенденція до зростання частоти артеріальної гіпертензії серед дітей та молоді. Це пов’язано зі способом життя – ожиріння, нездорове харчування, малорухливий спосіб життя та шкідливі звички.
Міф: Приймати ліки тоді, коли погано
Щоб запобігти ускладненням гіпертензії – інсульту, інфаркту, ураженню нирок, судинній деменції тощо – потрібно регулярно вживати пігулки та дотримуватися здорового способу життя. Ліки зможуть нормалізувати тиск.
Міф: Поняття "робочого тиску" не існує
Деякі люди переконують себе, що високий тиск для них – нормальне явище. Проте це не означає, що лікуватися не потрібно.
5 поширених міфів про високий тиск
Міф: Для лікування високого тиску достатньо 1-2 рази на рік "прокапатися".
Для того, щоб зменшити серцево-судинні катастрофи, необхідно регулярно лікувати хворобу та вести здоровий спосіб.
Супрун назвала середні показники артеріального тиску – 120/80 мм.рт.ст. Ця цифра може коливатися між 90/60 і 130/80.
До слова, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на застосування та реалізацію двох лікарських засобів для лікування серцевої недостатності та артеріальної гіпертензії.
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