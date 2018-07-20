13:06
20 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
23°C 17°C
  • субота
    24°C 18°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    24°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Подачки Путіна. Православні кидали
Вєсті Кремля
21:14, 19 липня
Вєсті.UA. Президент Сердючка. Невгамовна Тимошенко
Вєсті.UA
20:21, 19 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Лікування

Супрун спростувала 5 поширених міфів про високий тиск

2318 Читать новость на русском
5 поширених міфів про високий тиск
5 поширених міфів про високий тиск / uarp.org

В Україні кожен третій дорослий має високий артеріальний тиск, через що підвищується ризик мозкового інсульту, інфаркту міокарда, серцевої чи ниркової недостатності.

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвінчала 5 відомих міфів про тиск, йдеться на сторінці у Facebook.

Читайте також: Супрун назвала надійний захист від небезпечних хвороб

Міф: Артеріальна гіпертензія - це спадкова хвороба.

Насправді це не означає, що якщо батьки мали підвищений тиск, то і дитини він буде. Щоб запобігти гіпертензії потрібно дотримуватися здорового способу життя. Також потрібно контролювати тиск.

5 поширених міфів про високий тиск
5 поширених міфів про високий тиск

Міф: Гіпертензія виникає лише у людей старшого віку.

Останнім часом поширюється тенденція до зростання частоти артеріальної гіпертензії серед дітей та молоді. Це пов’язано зі способом життя – ожиріння, нездорове харчування, малорухливий спосіб життя та шкідливі звички.

Міф: Приймати ліки тоді, коли погано

Щоб запобігти ускладненням гіпертензії – інсульту, інфаркту, ураженню нирок, судинній деменції тощо – потрібно регулярно вживати пігулки та дотримуватися здорового способу життя. Ліки зможуть нормалізувати тиск.

Міф: Поняття "робочого тиску" не існує

Деякі люди переконують себе, що високий тиск для них – нормальне явище. Проте це не означає, що лікуватися не потрібно.

5 поширених міфів про високий тиск
5 поширених міфів про високий тиск

Міф: Для лікування високого тиску достатньо 1-2 рази на рік "прокапатися".

Для того, щоб зменшити серцево-судинні катастрофи, необхідно регулярно лікувати хворобу та вести здоровий спосіб.

Супрун назвала середні показники артеріального тиску – 120/80 мм.рт.ст. Ця цифра може коливатися між 90/60 і 130/80.

До слова, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на застосування та реалізацію двох лікарських засобів для лікування серцевої недостатності та артеріальної гіпертензії.

 

Теги: Лікування Здоров'я Уляна Супрун Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Скандальний Добкін образливо висловився про українську мову
 29 травня , 17:02
Яким буде курс долара в Україні наприкінці року: прогноз експертів
 8 березня , 14:22
Українські військові знову влаштували відкритий демарш перед Порошенком, – ЗМІ
23 травня , 17:59
Екс-ватажок терористів "ДНР" Гіркін пояснив, чому Путін і "еліта" відмовились від Донбасу
 8 лютого , 11:12
Заняття сексом лікує 8 поширених хвороб
 5 червня , 23:29
Мастурбація стала новим "наркотиком": чим загрожує таке захоплення
 22 травня , 23:26
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук