Супрун спростувала найпоширеніші міфи про гепатит

28 липня у Всесвітній день боротьби з гепатитами Уляна Супрун розповіла, що є правдою, а що вигадкою про небезпечну інфекцію.

Як зазначила в.о. міністра охорони здоров'я на своїй сторінці у Facebook, гепатит – це захворювання печінки запального характеру, зазвичай, вірусного походження.

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Найнебезпечнішим є вірус гепатиту С. Гепатити B і С – вірусні захворювання, що є причиною 96% всіх випадків смерті від гепатиту.

1. Гепатит С і B не лікуються не противірусними препаратами, настоянками чи олією розторопші. Тільки противірусні препарати допоможуть вилікувати цю хворобу назавжди.

2. Гепатопротектори (лікарські препарати, які підвищують стійкість печінки до впливу патологічних факторів та відновлюють її функції при різних пошкодженнях) не допоможуть – медично не доведена їхня користь.

Такі недоказові способи "лікування" гепатитів можуть призвести до незворотних ускладнень, зокрема, цирозу печінки чи гепатоцелюлярної карциноми.

3. Проблеми з печінкою мають різну причину. Тож лише при встановленому діагнозі (вірусний гепатит, аутоімунне, токсичне, метаболічне чи генетичне ураження) можна призначати ефективне лікування.

Супрун додала, що хоча б раз на рік для профілактики варто проводити скринінг – ультразвукове дослідження черевної порожнини та перевіряти рівень печінкових ферментів у крові.

Що таке гепатит? Це загальна назва гострих та хронічних дифузних запальних захворювань печінки. Існують вірусні гепатити А, B, С, D, E, G. Найпоширенішими є перші три види гепатиту.

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