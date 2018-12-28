Супрун спростувала популярний міф про лікування похмілля

Один з поширених способів, як вберегтися від похмілля наступного дня, є вживання активованого вугілля перед тим, як пити алкоголь або після того.

Про це пише в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Facebook.

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Вона пояснює, що активоване вугілля може зв‘язуватись не з усіма токсичними речовинами. Вугілля працює як губка, не дозволяючи токсичним речовинам або лікам всмоктуватися у шлунково-кишковий тракт, після чого все це виводиться з організму природним шляхом.

Супрун зазначила, що жодних наукових доказів, що вугілля може зв‘язуватися з алкоголем та перешкодити його потраплянню в кров не існує.

Натомість існує невелике дослідження, яке вказує, що вживання вугілля не зменшує концентрацію алкоголю у крові.

В.о. міністра охорони здоров'я пояснює: алкоголю дуже швидко всмоктується в шлунку і не перебуває там дуже довго, щоб вугілля могло його абсорбувати.

Висновок Уляни Супрун: заїдати алкоголь купою активованого вугілля неефективно.

Вона радить інші способи, які допоможуть позбутися похмілля:

1. Пити достатньо води.

2. Не пити алкоголь натщесерце.

3.Не змішувати спиртне з газованими напоями.

Щоб уникнути наслідків від надмірного вживання алкоголю, необхідно їсти збалансовану їжу та не перебирати з кількістю алкоголю.

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