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      Супрун спростувала популярний міф про зуби мудрості

      1965 Читать новость на русском
      Супрун спростувала популярний міф про зуби мудрості
      Супрун спростувала популярний міф про зуби мудрості / ihealth.in.ua

      Ускладненням від зубів мудрості завжди простіше та дешевше запобігти, ніж лікувати потім у хірургів-стоматологів та щелепно-лицевих хірургів.

      Про це написала в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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      Як розповів щелепно-лицевий хірург Євген Фесенко, найчастіше зуби мудрості прорізаються у віці від 16 до 26 років. Часто такі зуби не беруть участі у жуванні.

      Щоб запобігти ускладненням з зубами мудрості, варто проходити огляди у стоматолога та робити рентгенографію для оцінки стану зубів.

      via GIPHY

      Коли потрібно видаляти зуб мудрості:

      - коли у прилеглих м’яких тканинах розвиваються гнійно-запальні процеси;
      - при розвитку кіст щелепи чи пухлин від зуба мудрості;
      - в разі постійного травмування (накушування) зубом мудрості слизової оболонки порожнини рота;
      - за 6 місяців до операції по корекції форми нижньої щелепи;
      - при скупченості зубів або зміщенні зубів верхньої та нижньої щелепи;
      - коли треба запобігти перелому нижньої щелепи у людей, що займаються контактними видами спорту.

      Найчастіше, зуб мудрості видаляють хірургічним шляхом через запалення слизової навколо зуба мудрості (перикороніт). Помилковим є те, що часто цей стан пацієнти розцінюють як "прорізання зуба мудрості". 

      Симптоми перикороніту:

      - неприємні відчуття в ділянці зуба мудрості;
      - додається біль при ковтанні;
      - ускладнення під час відкриття рота;
      - підвищення температури тіла;
      - неприємний присмак у порожнині рота.

      via GIPHY

      Щоб полегшити біль, треба:
      - часто полоскати порожнину рота розчинами антисептиків (наприклад, водним розчином хлоргексидину);
      - приймати нестероїдні протизапальні препарати (не більш як 3-5 днів);
      - якнайшвидше звернутись по допомогу до стоматолога.

      Міф: видалення зубів мудрості може зашкодити роботі серця. Насправді – до розвитку інфекційного міокардиту може призвести зуб мудрості із вогнищем хронічного запалення (розвиток одонтогенного хроніосепсису – стану, при якому в організм постійно потрапляє інфекція). Тож видалення такого зуба покращить стан та допоможе уникнути розвитку можливих ускладнень.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Профілактика захворювань Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Гігієна
      Джерело: 24 Канал
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