Супрун спростувала популярний міф про зуби мудрості

Ускладненням від зубів мудрості завжди простіше та дешевше запобігти, ніж лікувати потім у хірургів-стоматологів та щелепно-лицевих хірургів.

Про це написала в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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Як розповів щелепно-лицевий хірург Євген Фесенко, найчастіше зуби мудрості прорізаються у віці від 16 до 26 років. Часто такі зуби не беруть участі у жуванні.

Щоб запобігти ускладненням з зубами мудрості, варто проходити огляди у стоматолога та робити рентгенографію для оцінки стану зубів.

Коли потрібно видаляти зуб мудрості:

- коли у прилеглих м’яких тканинах розвиваються гнійно-запальні процеси;

- при розвитку кіст щелепи чи пухлин від зуба мудрості;

- в разі постійного травмування (накушування) зубом мудрості слизової оболонки порожнини рота;

- за 6 місяців до операції по корекції форми нижньої щелепи;

- при скупченості зубів або зміщенні зубів верхньої та нижньої щелепи;

- коли треба запобігти перелому нижньої щелепи у людей, що займаються контактними видами спорту.

Найчастіше, зуб мудрості видаляють хірургічним шляхом через запалення слизової навколо зуба мудрості (перикороніт). Помилковим є те, що часто цей стан пацієнти розцінюють як "прорізання зуба мудрості".

Симптоми перикороніту:

- неприємні відчуття в ділянці зуба мудрості;

- додається біль при ковтанні;

- ускладнення під час відкриття рота;

- підвищення температури тіла;

- неприємний присмак у порожнині рота.

Щоб полегшити біль, треба:

- часто полоскати порожнину рота розчинами антисептиків (наприклад, водним розчином хлоргексидину);

- приймати нестероїдні протизапальні препарати (не більш як 3-5 днів);

- якнайшвидше звернутись по допомогу до стоматолога.

Міф: видалення зубів мудрості може зашкодити роботі серця. Насправді – до розвитку інфекційного міокардиту може призвести зуб мудрості із вогнищем хронічного запалення (розвиток одонтогенного хроніосепсису – стану, при якому в організм постійно потрапляє інфекція). Тож видалення такого зуба покращить стан та допоможе уникнути розвитку можливих ускладнень.

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