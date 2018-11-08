В Україні існує міф про те, що людям, які мають несприйняття лактози, молоко та інші молочні продукти не можна вживати, оскільки вони можуть принести шкоду організму.

Про це пише в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Facebook.

Читайте також: Виявили фактор, що значно збільшує ризик розвитку старечого недоумства

Вона пояснює, що молоко містить молочний цукор — лактозу. Для її розщеплення необхідний фермент лактазу. Цей фермент розщеплює дисахарид на моноцукри, які всмоктуються в кишківнику та засвоюються нашим організмом.

Якщо так не відбувається в організмі, то цукор не всмоктується. Класичним симптомом несприйняття лактози є велика кількість газів. Вироблення лактази з віком зменшується, тому і сприйняття молока та інших молочних продуктів відбувається в усіх людей по-різному.

Супрун зазначила, що на сьогодні близько 75% дорослого населення мають знижену здатність перетравлювати лактозу в дорослому віці.

При незасвоєнні лактози потрібно надавати перевагу продуктам без лактози або споживати мало молочних продуктів, проте регулярно.

Дослідження американських вчених виявило, що симптоми лактозної недостатності будуть мінімальні, чи не спостерігатимуться, якщо вживати за один прийом їжі не більше 12 грамів лактози. Інші дослідження вказують, що людям з несприйняттям лактози необхідно вживати кисломолочні продукти, що містять живі лактобацили та біфідобактерії, які здатні переробляти лактозу із найменшим газоутворенням.



Супрун зруйнувала міф про шкоду популярних продуктів

Супрун пояснює, що людям з сприйняттям лактози, все одно варто пам’ятати, що потрібно дотримуватися помірності при споживанні продуктів з молока, особливо, з високою жирністю.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.