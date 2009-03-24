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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Сусідське невдоволення

15:25, 24 березня 2009 317

Росія знову вдається до газових погроз.

Цього разу північний сусід погрожує переглянути контракти з Україною щодо постачання і транзиту газу. А все через декларацію про модернізацію газотранспортної системи України, яку підписали напередодні у Брюсселі Україна та ЄС. Росія не на жарт розлютувала через документ, бо вважає, що її інтереси, як головного постачальника газу, не враховані. Відтак, тамтешнє Міністерство енергетики нині поширило заяву, в якій попередило: реалізація брюссельського документу потягне за собою перегляд газових контрактів. А прем’єр та президент вирішили навіть перенести заплановані міжурядові консультації з Україною. Мєдвєдєву і Путіну не подобається поведінка Європи та України, зокрема. Відповідь українського прем’єра російським колегам така:Юлія Тимошенко (прем'єр-міністр України): "Можливо Росії і не сподобалось, що "Шахтар" виграв у ЦСК. Не треба тут сприймати, що щось погане було зроблено по відношенню до Росії. Росія може приймати так само в інвестиційних проектах, так само в реконструкції і модернізації. І про це вчора було заявлено і паном Боррозу, і євро комісарами, і мною особисто."Остудили російський запал і на Банковій. Уповноважений Президента з енергетичних питань Богдан Соколовський мовою цифр пояснив, що модернізація газотранспортної системи України північному сусідові принесе лише вигоду. Щороку Росія економитиме близько 300-400 мільйонів доларів. До того ж вона може у будь-який момент приєднатись до процесу реконструкції.Богдан Соколовський (уповноважений Президента з енергетичних питань): "Російська сторона тут запрошується. Без сумніву, що і російські фахівці і російські підприємства є бажаними учасниками процесу."Нагадаємо, у Бельгії уряд України, Єврокомісія, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк і Світовий банк підписали спільну декларацію. Документ передбачає інвестиції Європейських структур у модернізацію газотранспортної системи України.  
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 24 березня 2009
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