"Сусідські" погрози

Авіакомпанії Південної Кореї почали оминати повітряний простір КНДР.

Таке рішення Сеул ухвалив після того, як північний сусід заявив, що не гарантує безпеки комерційних рейсів з Південної Кореї. Південнокорейська влада зажадала аби Пхеньян відмовився від своїх погроз, назвавши їх незаконними та антигуманними. У четвер керівництво Північної Кореї попередило, що наступного тижня може почати збивати літаки, які пролітають над територією КНДР.Пхеньян пов’язав своє попередження із щорічними американо-корейськими навчаннями, звинувативши Вашингтон і Сеул у провокуванні війни на Корейському півострові. Пхеньян також звинуватив Сеул у підготовці ракетних випробувань. Через погрозу КНДР Korean Air і Asiana перенаправили маршрути своїх рейсів в обхід Північної Кореї.