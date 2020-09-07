У свіжому випуску "Ти дивись" за 7 вересня – деяким хасидам перед введенням заборони таки вдалося приїхати до Умані. Однак місцеві мешканці вкотре показали, що паломникам вони не дуже раді. У Каневі чоловіки ввечері хотіли купити алкоголь, однак, касирка їм відмовила, оскільки після 22:00 спиртне продавати заборонено. Через це між охоронцями та покупцями розгорілась сутичка.

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