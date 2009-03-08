У Швеції антиізраїльський мітинг переріс у сутички демонстрантів з поліцією.

У місті Мальме противники дій Ізраїлю у Секторі Ґаза організували кількатисячну акцію протесту. Демонстрація, на яку зібралося багато вихідці із Палестини, розпочалася у центрі міста. Потім мітингувальники пройшли маршем до спортивної арени, де відбувався тенісний матч між збірними Ізраїлю і Швеції. З міркувань безпеки на спортивну подію глядачів майже не впустили. Дві сотні радикально налаштованих протестувальників спробували пробратися через кордон поліції і потрапити на арену. Вони кидали у правоохоронців димовими шашками, петардами та камінням. Між правоохоронцями та демонстрантами виникли сутички. Загалом затримано близько сотні осіб.