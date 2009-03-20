Безлади у центрі Парижа.

Масові антиурядові демонстрації у французькій столиці переросли у сутички із правоохоронцями. Поліція затримала понад 300 активістів. Агресивно налаштовані демонстранти закидали стражів порядку камінням та пляшками. У результаті 9 поліцейських зазнали поранень.Загалом в акції проти політики президента Ніколя Саркозі по всій Франції взяли участь більше мільйона людей. Страйкарі вимагають від влади підняти рівень мінімальної заробітної плати і відмовитися від планів скорочення робочих місць на державних підприємствах.Профспілки кажуть, що людей обурює соціальна несправедливість. Французький президент Ніколя Саркозі заявив, що влада нічим не зможе допомогти народу в умовах фінансової кризи. Водночас прем’єр-міністр Франсуа Фійон відмовився від подальших заходів із пожвавлення кон’юнктури чи покращання соціального захисту, пославшись на зростання дефіциту бюджету, який уже перевищив 100 мільярдів євро.Це найбільші акції протесту з часу приходу Ніколя Саркозі до влади. За даними опитувань, 75 відсотків французів підтримують акції протесту. Профспілки вчителів вже заявили, що планують нові страйки у квітні та травні.