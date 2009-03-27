Чергові сутички у грецькій столиці.

Цього разу мирно не змогли розійтися пожежники та поліцейські. Кілька сотень вогнеборців влаштували акцію протесту біля будівлі Міністерства економіки і фінансів Греції. Вони вимагали в держави підписати з ними довгострокові трудові контракти. Спершу демонстрація була мирною, але згодом протестувальники спробували поникнути у міністерство та почали бити вінка будівлі. Правоохоронці завадили їм це зробити. В результаті виникли сутички. Поліцейські застосували проти демонстрантів сльозогінний газ та шумові гранати. Про затриманих чи поранених не повідомляють. Зазначимо, близько 5,5 тисяч грецьких пожежників працюють за короткотерміновими трудовими контрактами. Їхні профспілки звинувачують уряд Греції у тому, що він не дотримується своєї обіцянки надати вогнеборцям постійну роботу.