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      Сутички під Верховною Радою: поліція затримала 26 протестувальників

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      У сутичках під Верховною Радою постраждали 17 правоохоронців та двоє цивільних / 24 канал

      Від самого ранку вівторка, 17 грудня, під Верховною Радою тривав протест проти земельної реформи, за яку мав намір голосувати парламент. Згодом між протестувальниками та правоохоронцям спалахнули масові сутички.

      Начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив точну кількість постраждалих у сутичках, а також затриманих серед протестувальників.

      До слова: Сутички під Радою: протестувальники розбили вікна і розібрали бруківку, є затримані

      За його словами, за допомогою до медиків після цього інциденту звернулися 17 правоохоронців. Так само медична допомога знадобилася ще двом цивільним.

      У поліції також повідомили про смерть чоловіка на Інститутській. Втім, схоже, це не пов'язано з сутичками під Радою – за попередньою версією, чоловік помер від коронарного синдрому за кілька кварталів від місця сутичок і задовго до їх початку.

      Крім того, у київській поліції повідомили про 26 затриманих протестувальників внаслідок протистоянь з правоохоронцями.

      Сутички під Верховною Радою: дивіться відео

      Що відомо про сутички під Верховною Радою?Поблизу Верховної Ради сталися кілька сутичок між протестувальниками проти ринку землі та поліцією, у ході яких було чутно гучні вибухи.

      Протестувальники нікого не випускали з парламенту, а поліція знесла намети мітингувальників. У відповідь вони почали кидати у правоохоронців каміння, палиці, пляшки. У готелі "Київ", де проживають народні депутати України, повилітали вікна.

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      сьогодні
      19657
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Ринок землі Сутички під Радою Поліція Новини Києва Постраждалі Жертви Верховна Рада
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