Неймовірне поруч. Юна дівчина на ім’я Белла переїжджає до батька в невелике містечко Форкс.

Майже одразу вона звертає увагу на загадкового однокласника. Виявляється, що предмет її закоханості не простий юнак. Це не дарма - адже він походить з сім'ї вампірів. Їх стосунки розгортаються дуже динамічно і яскраво, та несподівано Едвард пропонує їх розірвати. Саме так він хоче вберегти дівчину від смертельної небезпеки, яка на неї чатує. Перед початком зйомок фільму, актори, які грали вампірів, підписали контракт, який забороняв їм перебувати на сонці, для збереження блідого кольору шкіри. А під час кастингу на роль головного красеня-вампіра було переглянуто понад як 5 тисяч кандидатів. Та вдача усміхнулась молодому актору Роберту Паттісону. Для довершення образу йому перефарбували волосся та змінили зачіску, а під час зйомок вдягали спеціальні темні лінзи. Режисер картини - Катерина Хардвайк. Світові касові збори вже у десять разів перевищили бюджет фільму і складають сьогодні 370 мільйонів доларів. Фільм "Сутінки" в український кінотеатрах з 12 березня.