20:03
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, сьогодні
Телеканал новин 24 Програми Фільм дня
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

"Сутінки"

Фільм дня 14:42, 8 березня 2009 419

Неймовірне поруч. Юна дівчина на ім’я Белла переїжджає до батька в невелике містечко Форкс.

Майже одразу вона звертає увагу на загадкового однокласника. Виявляється, що предмет її закоханості не простий юнак. Це не дарма - адже він походить з сім'ї вампірів. Їх стосунки розгортаються дуже динамічно і яскраво, та несподівано Едвард пропонує їх розірвати. Саме так він хоче вберегти дівчину від смертельної небезпеки, яка на неї чатує. Перед початком зйомок фільму, актори, які грали вампірів, підписали контракт, який забороняв їм перебувати на сонці, для збереження блідого кольору шкіри. А під час кастингу на роль головного красеня-вампіра було переглянуто понад як 5 тисяч кандидатів. Та вдача усміхнулась молодому актору Роберту Паттісону. Для довершення образу йому перефарбували волосся та змінили зачіску, а під час зйомок вдягали спеціальні темні лінзи. Режисер картини - Катерина Хардвайк. Світові касові збори вже у десять разів перевищили бюджет фільму і складають сьогодні 370 мільйонів доларів. Фільм "Сутінки" в український кінотеатрах з 12 березня.   
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 8 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 20:02 "Гібридні герої": за що найманці "Вагнера" гинуть у Сирії
Борис Немировський 2
Готівковий курс валют 12 березня: долар і євро стрімко падають
сьогодні, 19:50 Готівковий курс валют 12 березня: долар і євро стрімко падають
137
Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
сьогодні, 19:01 Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
521
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
334
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 611
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук