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      Suzuki презентував оновлений бестселер Vitara в Україні

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      Suzuki презентував оновлений бестселер Vitara в Україні

      Японський бренд Suzuki презентував в Україні оновлену версію найбільш продаваного кросовера В-класу серед українців – Suzuki Vitara.

      До запуску моделі в Україні в Suzuki вирішили залучити і споживачів 4 дні користувачі соціальних мереж вгадували, яка новинка ховається в інсталяції в одному зі столичних ТРЦ, покупці якого в свою чергу могли безпосередньо взяти участь у відкритті автомобіля. В активації взяло участь понад 20 000 людей.

      Поточне покоління Vitara продається в Україні з 2015 року і практично відразу стало лідером продажів в своєму класі. Модель поєднує в собі сучасні тенденції до зменшення габаритів кузова, оснащена унікальною системою повного приводу Suzuki ALLGRIP 4WD для поліпшення позашляхових характеристик і підвищення рівня безпеки в русі, а в оновленій версії ще і порадує поліпшеною якістю обробки салону, кольоровим бортовим комп'ютером і новим набором систем безпеки, які запозичені з преміум-класу.

      На додаток до відомого двигуну об'ємом 1,4 л прямого вприскування з турбонадувом Boosterjet, яким був оснащений Vitara S, представлений новий силовий агрегат 1,0 л (112 к.с.) з витратою бензину від 5,2 л на 100 км.

      Оновлена ​​Vitara тепер пропонується в комплектаціях з більш досконалими функціями безпеки, які допомагають водієві уникнути нещасних випадків в більшості ситуацій і допомагають зберігати спокій під час керування автомобілем. Система автоматичного гальмування Dual Sensor Brake Support (DSBS) використовує монокулярну камеру і лазерний радар (MFL) для реалізації функції розпізнавання пішоходів і мінімізації травм від удару при зіткненні. Моделі з автоматичною коробкою передач тепер оснащені адаптивним круїз-контролем (АСС) з функцією Stop&Go, яка дозволяє слідувати за автомобілем, який рухається попереду, зберігаючи при цьому достатню дистанцію завдяки короткохвильовому радару. Встановлена ​​примусово вручну водієм швидкість є максимально допустимою швидкістю руху.

      Відтепер також доступна система попередження про виїзд зі смуги, система контролю сліпих зон (BSM) і система допомоги при виїзді заднім ходом (RCTA).

      Крім цього, під час руху заднім ходом на швидкості до 8 км/год автомобіль використовує вбудовані з боків радарні датчики, які повідомляють водія, якщо він занадто близько під'їжджає до інших транспортних засобів з будь-якого боку, виїжджаючи з місця для паркування. Виявивши автомобіль, система видає візуальне попередження на інформаційному мультидисплеї, а також звукове попередження. Завдяки цьому водій може виконувати безпечний виїзд заднім ходом з місць з сильно обмеженою видимістю з кожної зі сторін автомобіля.

      Ціни на оновлену версію стартують від 449 900 грн за базову комплектацію. Більш детальну інформацію про автомобіль можна дізнатися в автосалонах офіційної дилерської мережі ДП "АВТО Інтернешнл" і на сайті suzuki.ua.

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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