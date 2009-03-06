Сварка за газ між Службою безпеки та урядом триває.

СБУ планує і надалі з’ясовувати, чи має право "Нафтогаз" використовувати блакитне паливо, яке зберігається у підземних сховищах. За словами першого заступника глави СБУ Валерія Хорошковського, розмитнення газу відбулося за дорученням Кабінету міністрів і є всі підстави стверджувати, що уряд втручався у процедури митного контролю. Звинувачення Тимошенко та її однопартійців, що Служба безпеки відверто підіграє "РосУкрЕнерго", посадовець категорично заперечив. Валерій Хорошковський (перший заступник голови СБУ): "Міф перший: СБУ працює в інтересах RUE. Я б сказав би так і запевнив, що СБУ працює виключно в інтересах держави та її безпеки. В даному випадку ми працюємо проти корупції у вищих ешелонах влади та проти звичайного рейдерства, яке деякі політики хочуть представити, як репресії."Що для СБУ рейдерство, то для МВС звичайні "Маски-шоу". За словами міністра внутрішніх справ Юрія Луценко, його відомство тепер постійно охоронятиме приміщення "Нафтогазу" від непроханих гостей. Таку вказівку йому дав перший віце-прем’єр Олександр Турчинов. Юрій Луценко (міністр внутрішніх справ): "Якщо МВС буде охороняти "Нафтогаз", хто б не прийшов, він не буде пущений зі зброєю на охороняємий об’єкт. Буде рішення слідчого, буде рішення прокуратури - відповідні дії пройдуть, але авантюристично влаштовувати "Маски-шоу" в бізнесових цілях, ми не дамо нікому, ні на яких об’єктах."Розібратись у ситуації довкола "Нафтогазу" надумали і депутати. Поки вирішили створити тимчасову слідчу комісію, яка спробує розібратися у газових непорозуміннях. Тим часом у самому "Нафтогазі" сподіваються, що весь газ, який знаходиться, в українських сховищах, в кінці-кінців таки залишиться в державній власності.