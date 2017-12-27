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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Свідок у справі Януковича заявив, що до анексії Криму готувались заздалегідь

12:50, сьогодні 811 Читать новость на русском

Оболонський райсуд столиці продовжує розглядати справу президента-втікача Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді. Сьогодні, 27 грудня, судді послухають допити свідків.

Про це повідомила кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.

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Розпочали засідання із допиту Ігоря Воронченка, який у 2014 році був заступником командувача військово-морських сил ЗСУ та перебував у Криму. Під час судового слухання чоловік заявив, що підготовка до анексії півострова розпочалась заздалегідь. Такі дані йому надала українська розвідка.

Чітко о 4:30 27 лютого я отримав інформацію, що захоплюють будівлі. Вкінці січня, зараз точну дату не згадаю, підрозділ Чорноморського флоту почав брати під охорону свої об'єкти,
– зазначив Ігор Воронченко.

За його словами, російські військові навідувались до українських підрозділів Збройних Сил з бронетехнікою, стрілецькою зброєю та гранатометами. Також вони спонукали Ігоря Воронченка перейти на їхній бік, однак отримали відмову. Відтак чоловік потрапив до полону на 4 дні, після чого його відпустили.

Наразі на допит очікують інші українські військові, які на момент анексії Криму були на півострові.

Нагадаємо, 4 грудня у Оболонському суді столиці відновили судовий процес над Віктором Януковичем у справі про державну зраду. Упродовж 7 місяців адвокати екс-президента-втікача мінялися вже чотири рази. Наразі інтереси Януковича представляє приватний юрист Віталій Сердюк. За словами підсудного, він найняв свого адвоката через допит важливих свідків.

Теги: Новини України Судді Віктор Янукович Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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