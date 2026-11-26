Поки глобальні аналітичні центри фіксують безпрецедентну мілітаризацію планети, перед Україною постає екзистенційне питання: як за таких турбулентних умов – на тлі краху системи міжнародної безпеки та нівелювання ролі міжнародного права – вибудувати власну стратегію завершення війни і водночас не потрапити в пастку ілюзорних "мирних процесів" оперативного чи тактичного рівнів? Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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25 листопада у стінах Національного інституту стратегічних досліджень спільно з Центром Разумкова відбулася закрита фахова дискусія провідних безпекових експертів країни за матеріалами свіжих щорічників Стокгольмського інституту досліджень проблем миру (СІПРІ / (SIPRI Yearbook 2026). Дискутували про те, які приховані загрози криються за сучасними глобальними трендами воєн і як вони визначають реальні перспективи завершення російсько-української війни.

Епоха "системної дестабілізації"

Для нас важливо не лише зафіксувати сухий зміст аналітичних доповідей, а й передусім осягнути, як глобальні злами впливають на нашу Українську Державу. Справжня аналітика – це вміння поєднати суху статистику з неочевидними, глибокими висновками для України.

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Нині автори SIPRI 2026 фіксують глибоку системну кризу: право міжнародної безпеки не діє, кількість міждержавних війн подвоїлася (з 3 до 6 за рік), і міжнародна спільнота не в змозі протистояти цьому. Водночас спостерігається ситуація, коли класичні багатосторонні миротворчі місії деградують – за 10 років чисельність миротворців скоротилася майже вдвічі (на 49%, до 78,6 тис. осіб). Більше того, Радбез ООН перебуває у паралічі. Зважаючи на те, що політичний режим у США відмовився фінансувати чимало програм ООН, діяльність цієї організації так само зазнає ерозії, як і весь світовий порядок, як і колись оспівуване глобальне лідерство США.

Разом із тим зростають тенденцію регіоналізму і формуються умови для радикалізації міжнародних відносин та збільшення війн в світі в 2027 році.

Тож робимо з вами перший важливий висновок: відбувся крах ліберального миротворства та перехід до "транзакційного миру".

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Як і домовлялися з вами на початку, після кожної тези будемо думати: як це позначається на Україні? Отже, що означає для України формування транзакційного миру?

Замість класичних інституційних гарантій (на кшталт миротворчих місій ООН) світ, можливо, і не усвідомлюючи цього, поступово від гібридних війн перейшов до силового, тобто транзакційного укладання угод. Пригадаймо нав'язування двосторонніх угод під тиском – так зване "примушування до угод", чи альтернативну ООН "Раду миру". Чи багато з нас чули, як ця новостворена Рада посприяла миру в Газі або в ДРК та Руанді? Чи зможе вона запобігти війні між КНР та Тайванем або в інших точках світу, де точаться війни чи конфлікти різної інтенсивності? Для нас із вами це чіткий та ясний сигнал: стійкого миру за старими правилами вже ніколи не буде – будь-які домовленості базуватимуться виключно на балансі "жорсткої сили" та стримування.

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Чому цивілізований світ опинився в цій точці геополітичного безсилля? Блискучу відповідь на це питання ще майже століття тому дав видатний британський філософ Бертран Рассел у своєму пророчому есе "Тріумф тупості" (The Triumph of Stupidity). Він вивів безжальний діагноз: головна трагедія сучасного світу полягає в тому, що фанатичні дурні сповнені залізобетонної впевненості у своїй правоті, тоді як розумні люди розриваються від нескінченних сумнівів і позбавлені спільної волі до рішучих дій. Сьогодні ми бачимо це на власні очі: поки агресор діє з тупою, варварською прямолінійністю, причому на всіх публічних заходах зухвало заперечуючи це, західні демократії тонуть у безплідних дискусіях, рефлексіях щодо електоральних сподівань та страху ескалації.

Адже ми нарешті мусимо чесно визнати: доба оспіваної Джозефом Наєм концепції "м'якої сили" (soft power) остаточно відійшла в минуле, розбившись об жорстоку реальність та звірства сучасної війни. Світ повернувся до мови сили й волі. За таких умов Україні – що, зрештою, знайшло своє інституційне відображення в Указі Президента України № 1066/2026 від 26 жовтня 2026 року, яким уведено в дію рішення РНБО "Про актуалізацію Стратегії національної безпеки України" (розробку пропозицій до якої доручено саме Апарату РНБО та НІСД) – критично необхідно остаточно відмовитися від реактивного загрозоцентричного реагування.

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Ми не можемо дозволити собі лише пасивно реагувати на пожежі чергових небезпек – нам потрібен повноцінний перехід до безпекоцентричного підходу. Саме цю парадигму я послідовно обстоюю у своїй науковій школі національної безпеки: ми не чекаємо на милість обставин, а самі проактивно конструюємо власний безпековий та геостратегічний ландшафт. Тож стратегічний вектор розвитку України один: інвестиції у власну силу.

Три маркери нової епохи війн: від краху ядерної парасольки до стратегічної автономії України

Тепер погляньмо на сувору анатомію сучасної війни крізь призму трьох ключових маркерів свіжого звіту SIPRI 2026 – і одразу перекладімо ці глобальні цифри мовою національних інтересів України.

Перший маркер – тотальна мілітаризація планети.

Глобальні військові витрати пробили історичну стелю, сягнувши 2,9 трильйона доларів (2,5% світового ВВП). Україна сьогодні утримує статус найбільшого імпортера озброєнь у світі, тоді як збройовий експорт держави-агресора обвалився на 64% (до жалюгідних 6,8% світового ринку), оскільки весь російський ВПК працює на межі виснаження, обслуговуючи криваву війну на нашій землі.

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Що це означає для нас? Критична залежність від зовнішнього постачання озброєнь є прямим викликом нашій стратегічній автономії. Вихід один – не просто купувати чи просити зброю, а розбудовувати власний високотехнологічний оборонно-промисловий комплекс, здатний гарантувати нашу суб'єктність без озирання на електоральні цикли партнерів.

Другий маркер – російсько-українська війна стала головним епіцентром глобальної летальності.

Із 238 000 загиблих у 49 збройних конфліктах планети майже третина (понад 78 350 життів за оцінками ACLED у збірнику SIPRI) припадає саме на наш театр воєнних дій. За цими холодними статистичними цифрами стоїть страшна геополітична правда: Україна сьогодні власним тілом і кров'ю стримує тектонічний розлом усієї цивілізації. Чи існують математичні розрахунки, яка кількість людей має ще полягти, після чого стримування більше не спрацює?

Тож будь-які розмови західних опортуністів про "заморожування" чи "компроміси" ціною чи то життів наших воїнів, чи то наших територій – це не шлях до миру, а спроба замаскувати інституційне безсилля світу за рахунок екзистенційного знекровлення української нації, а по факту – заохочення геноцидної війни московського режиму проти України.

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Третій маркер – незворотна ерозія режиму ядерного стримування.

Після остаточного завершення дії договору СНО-ІІІ (New START) у лютому цього року та ударів по ядерних об'єктах Ірану глобальна архітектура нерозповсюдження остаточно тріщить по швах, а надійність "ядерної парасольки" США викликає дедалі гостріші сумніви навіть серед найближчих союзників. Україна, яка підписала чимало договорів про стратегічне партнерство із США, на власному досвіді відчула реальний рівень, обсяги, швидкість, умови, а по суті – справжню вартість такого партнерства та його абсолютну зумовленість винятково національними інтересами Вашингтона.

Тож для нашої держави, яка свого часу припустилася фатальної стратегічної помилки, віддавши третій у світі ядерний арсенал в обмін на паперові симулякри Будапештського меморандуму, це сигнал найвищого рівня тривоги: у світі, де ядерний шантаж знову стає вагомим та визначальним аргументом сили, єдиною реальною гарантією нашого виживання є створення асиметричного неядерного щита стримування та глибока інтеграція в дієві оборонні альянси як активного суб'єкта – не у ролі запрошеного гостя, асоційованого члена, спостерігача чи в інших сурогатних іпостасях нейтральності.

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Парадокси великої війни: як Україні зламати сценарій війни на виснаження

Тепер давайте з Вами відійдемо від сухої аналітики і погляньмо глибше – за лаштунки цифр, де ховаються три критичні парадокси сучасної війни.

Перший із них – парадокс "вузьких місць" глобального ВПК, або ж так звана сировинна пастка.

Навіть маючи астрономічні бюджети у 2,9 трильйона доларів, західні збройові гіганти виявилися нездатними швидко масштабувати виробництво через розрив глобальних ланцюгів постачання та тотальну монополію Китаю на критичні рідкісноземельні матеріали. Ба більше, спроби окремих держав закритися у шкаралупі оборонної автаркії (самозабезпечення) або мілітарної стратегічної автономії лише роблять зброю непомірно дорогою та з'їдають реальну купівельну спроможність військових бюджетів.

Який висновок для України? Завершення війни напряму залежить від того, чи зможемо ми зламати роль пасивного прохача й інтегруватися у західні оборонні ланцюги як незамінний виробник дешевих, масових та високотехнологічних рішень – БпЛА, систем РЕБ та автономних комплексів зі штучним інтелектом, де неповороткий західний ВПК програє нам і в швидкості, і в собівартості. Тобто маємо стати суб'єктом мілітарного дискурсу.

Другий парадокс стосується небезпечної ілюзії швидкого економічного колапсу Росії.

В окремому профільному дослідженні щодо російського військового бюджету на 2026 рік (який роздувся до 14,9 – 16 трильйонів рублів, або понад 6–7% ВВП) експерти SIPRI дають нам тверезий, холодний душ: попри шалену інфляцію та жорстку монетарну політику, сам по собі економічний тиск не зупинить воєнну машину Кремля у 2026 році. Ситуацію додатково ускладнює геополітична турбулентність на Близькому Сході, зокрема війна навколо Ірану, яка підігріває світові ціни на нафту і дає московському режиму фінансовий люфт для продовження кривавої бійні.

Висновок для нашої державної політики гранично жорсткий: пасивне очікування того, що агресор сам вийде з війни через внутрішній дефолт у найближчі місяці – це стратегічна самоомана. Примус Росії до миру можливий виключно через нашу тотальну технологічну перевагу на полі бою та безжальне фізичне перекриття "сірого" імпорту західних компонентів.

Третій парадокс – це глибока ерозія норм міжнародного гуманітарного права та цинічна "нормалізація" територіальних завоювань.

Аналітики SIPRI б'ють на сполох: фундаментальний запобіжник світового порядку після 1945 року – абсолютна заборона перекроювання кордонів силою – сьогодні перебуває під найжорсткішим тиском в історії, від України до Близького Сходу та Південно-Китайського моря. Водночас світ фіксує безкарний сплеск вчинення воєнних злочинів – цілеспрямовані удари по лікарнях, використання енергетичного терору як зброї масового ураження та масове впровадження автономних систем зі штучним інтелектом з можливістю самостійного ухвалення рішення про ліквідацію людей. І все у повному правовому вакуумі.

І тут ми доходимо до головного геостратегічного імперативу: будь-яка формула завершення війни, яка де-юре чи де-факто легітимізує територіальні загарбання агресора в обмін на ілюзорне "швидке припинення вогню", стане детонатором для ланцюгової реакції нових міждержавних війн по всій планеті. Саме тому українське питання – це не локальний чи регіональний кейс, а екзистенційний тест на виживання всього глобального міжнародного порядку.

Від інтелектуальних вагань до волі до дії: порядок денний для України

Отже, ми з вами оголили головну хворобу сучасної цивілізації, про яку застерігав ще Бертран Рассел: інтелектуальну нерішучість перед обличчям примітивної та грубої сили. Сьогодні ми бачимо це на власні очі: поки агресор діє з варварською прямолінійністю, західні демократії тонуть у безплідних рефлексіях та страху ескалації.

Україна не має права на таку інтелектуальну нерішучість та ницу розкіш. Спираючись на тверезий аудит глобальних загроз SIPRI 2026 та оновлений курс державної безпеки, ми зобов'язані поєднати глибокий стратегічний інтелект із непохитною волею до перемоги.

Завершення війни на наших умовах можливе лише за формулою безкомпромісної сили, яка тримається на чотирьох фундаментальних стовпах:

стратегічній асиметрії – здатності бити ворога не кількістю заліза, а технологічною вищістю та нестандартними рішеннями;

стратегічній автономії – розбудові власної оборонної та інституційної самодостатності без фатальної залежності від чужих політичних циклів;

стратегічній стійкості – перетворенні всієї нації на монолітний, незламний організм, здатний витримати будь-який тиск;

наступності у формуванні стратегічної меритократії – залученні до процесів розроблення та реалізації стратегічної державної політики інтелектуальної еліти, молоді й студентства, впровадження відповідних освітньо-професійних програм.

Саме на цих чотирьох китах ґрунтуватиметься наша архітектура виживання та завершення війни.

Світ увійшов у таку фазу, де мир більше не забезпечується міжнародним правом чи авторитетом ООН – він став похідною від технологічної адаптивності, стійкості ланцюгів постачання та готовності демократій інвестувати у власну оборону. Для України це означає, що шлях до завершення війни лежить не через пошук ідеального посередника, а через перетворення на технологічний оборонний хаб Європи, здатний зробити ціну продовження агресії для Росії неприйнятною.

Світ поважає лише сильних – тих, хто власноруч творить власну безпеку.