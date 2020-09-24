Кількість загиблих у світі через COVID-19 наближається до мільйона. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що людство провалило випробування пандемією.

Це є наслідком нестачі глобальної підготовленості, взаємодії, єдності та солідарності країн. Про це повідомив УНІАН з посиланням на засіданні Ради Безпеки з коронавірусу на полях тижня високого рівня Генеральної Асамблеї, де виступав Антоніу Гутерріш.

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За його словами, пандемія – це випробування для міжнародного співробітництва, яке вони провалили.

Вірус вже вбив майже мільйон людей по всьому світу та вразив понад 30 мільйонів. Він вийшов з-під контролю,

– розповів Антоніу Гутерріш.

"COVID-19 "чорною тінню" ліг на весь наш світ. Але він також став попередженням, яке повинно спонукати нас до дій. У нас немає вибору", – додав Антоніу Гутерріш.

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Він зазначив, або ми об'єднаємося в рамках глобальних інститутів, які відповідають своєму призначенню, або ми будемо розчавлені розбратами і хаосом.