16:45
17 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: День бабака в Росії. Геї стрімко захоплюють РФ
      Вєсті Кремля
      22:08, 16 травня
      Вєсті.UA: Яку назву повинні мати політичні партії в Україні. Ляшко тікає з країни
      Вєсті.UA
      20:00, 16 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, 16 травня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Світ: Біатлон

      274

      Та ну її, оцю бюрократію...

      Дискваліфікований за вживання допінгу російський біатлоніст Дмитро Ярошенко вирішив не подавати апеляції на рішення IBU відсторонити спортсмена від будь-яких змагань на два роки. Представник однієї з провідних збірних світу не вірить, що протест у Спортивний арбітражний суд допоможе йому таки вийти на траси Олімпійських Ігор 2010 у Ванкувері.Після зустрічі із своїм адвокатом Ярошенко заявив, що вважає апеляцію безперспективною. І крім того додав, що не вірить в об'єктивність європейського правосуддя. Росіянин все ще вважає себе не винним, хоча не заперечує, що справді вживав допінг. Лише натякнув, мовляв не знав, що препарати які приймав є забороненими.Зауважимо, Міжнародний Союз біатлоністів дискваліфікував Ярошенка разом із співвітчизницями Ахатовою та Юрьєвою, які на відміну від Дмитра вирішили подати апеляції. До слова, за кар'єру дворазовий чемпіон планети в естафеті Ярошенко виграв один етап Кубка Світу і ще 10 разів піднімався на подіум.
      blog_ava
      Зеленський вже не зможе розпустити Раду: юридичні підстави
      сьогодні
      8264
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 25 серпня 2009
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Вакарчук був би кращим президентом, ніж Зеленський
      сьогодні , 15:00 Вакарчук був би кращим президентом, ніж Зеленський
      Артем Овдієнко 1335
      Які фракції увійдуть у нову коаліцію у Верховній Раді
      сьогодні , 14:05 Які фракції увійдуть у нову коаліцію у Верховній Раді
      4082
      Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      16 травня , 17:00 Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      1467
      "Качели" вместо стабильной зарплаты: на что рассчитывать украинцам
      сьогодні , 14:00 "Качели" вместо стабильной зарплаты: на что рассчитывать украинцам
      Сергій Фурса 522
      Лещенко та його квартира: що відомо про елітну нерухомість нардепа
      сьогодні , 13:01 Лещенко та його квартира: що відомо про елітну нерухомість нардепа
      2 4498
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук