Світ: Біатлон

Та ну її, оцю бюрократію...

Дискваліфікований за вживання допінгу російський біатлоніст Дмитро Ярошенко вирішив не подавати апеляції на рішення IBU відсторонити спортсмена від будь-яких змагань на два роки. Представник однієї з провідних збірних світу не вірить, що протест у Спортивний арбітражний суд допоможе йому таки вийти на траси Олімпійських Ігор 2010 у Ванкувері.Після зустрічі із своїм адвокатом Ярошенко заявив, що вважає апеляцію безперспективною. І крім того додав, що не вірить в об'єктивність європейського правосуддя. Росіянин все ще вважає себе не винним, хоча не заперечує, що справді вживав допінг. Лише натякнув, мовляв не знав, що препарати які приймав є забороненими.Зауважимо, Міжнародний Союз біатлоністів дискваліфікував Ярошенка разом із співвітчизницями Ахатовою та Юрьєвою, які на відміну від Дмитра вирішили подати апеляції. До слова, за кар'єру дворазовий чемпіон планети в естафеті Ярошенко виграв один етап Кубка Світу і ще 10 разів піднімався на подіум.