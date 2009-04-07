Світ: Бокс

Кличко і Хей відберуть фанатів у Шальке, принаймні на 1 день.

Авторитетний боксерський інтернет-ресурс "Файтньюзком" з посиланням на представників Володимира Кличка, повідомив що бій українця з британським боксером Девідом Хеєм призначений на 20 червня, відбудеться у німецькому Гільзенкірхені на стадіоні "Фелтінс Арена".Зазначимо, що саме на цьому стадіоні проводить свої матчі один з лідерів першої бундесліги Шальке. Згадаємо, що після тривалого переговорного процесу молодший Кличко і Хей таки підписали контракт на проведення бою, визначивши дату - 20 червня. А от місце поєдинку, одразу після досягнення сторонами згоди, не повідомлялося.