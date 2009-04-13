Світ: Бокс

До Кличка-старшого напрошуються в гості!

Українському чемпіону найпрестижнішої боксерської версії WBC кинув виклик Кріс Ареола. Щойно нокаутувавши у четвертому раунді Джаміля Маклайна американський супертяж знову підтвердив статус досі непереможного і вирішив що готовий до титульного поєдинку. Ареола хоче зустрітись із будь ким з Кличків.Якщо зважити, що у Володимира справи (у червні бій проти Девіда Хея), то потенційним наступним суперником ареоли може стати Віталій. Та й тут усе непросто.Як відомо, Всесвітня Боксерська Рада зобов'язала Кличка-старшого зустрітись з Олегом Маскаєвим. І навіть якщо Віталію вдасться уникнути на його думку нецікавого бою, Українець прагне відібрати титул WBA у Нікалая Валуєва. Так, що Ареолі, найімовірніше, доведеться почекати.