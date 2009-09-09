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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Світ: Формула-1

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      Аварій у наступному сезоні може поменшати.

      Домовленість про заборону тестів впродовж сезону Формули-1 швидше за все дещо підкорегують. За інформацією, яку розповсюдило видання “Auto Motor und Sport”, вразі, якщо котрась із команд вирішить замінити гонщика впродовж сезону, то новачок Королівських автоперегонів отримає можливість провести один день тестів.Для того, аби запобігти ситуації, коли пілот проведе тести, а згодом не вийде на страт (таке цьогоріч могло трапитися в ситуації з поверненням Міхаеля Шумахера), до регламенту внесено зауваження. В описаному випадку команда втратить право тестового дня в наступному сезоні.Зазначимо, що, якби нововведення діяло уже з сезону 2009 року, то можливість звикнути до болідів перед тим, як іти у бій могли б одразу 4 гонщики: Лука Бадоер, Хайме Альгерсуаррі, Ромен Грожан та Вітантоніо Ліуцці.
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      Новини за 9 вересня 2009
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