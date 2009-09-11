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      Світ: Формула-1

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      "Рено" йде у контрнаступ!

      Французька конюшня Формули-1 судиться із своїм екс-пілотом Нельсоном Піке-молодшим. Бразилець, нагадаємо, спровокував черговий гучний скандал, який може позбавити "Рено" місця у Королівських перегонах.Після звільнення, Нельсінью зізнався Міжнародній Автомобільній Федерації, нібито команда наказала йому навмисне розтрощити болід на гран-прі Сингапуру 2008 року. І саме подальша поява автомобіля безпеки допомогла тоді ще партнеру Піке Фернандо Алонсо виграти гонку.Витримавши паузу, "Рено" звинуватило Піке у наклепах і спробах шантажу. Бос команди Флавіо Бріаторе встиг заручитись підтримкою керівництва компанії "Рено" і тепер у правовому полі відстоюватиме репутацію бренду...
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      Новини за 11 вересня 2009
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