Світ: Формула-1

"Рено" йде у контрнаступ!

Французька конюшня Формули-1 судиться із своїм екс-пілотом Нельсоном Піке-молодшим. Бразилець, нагадаємо, спровокував черговий гучний скандал, який може позбавити "Рено" місця у Королівських перегонах.Після звільнення, Нельсінью зізнався Міжнародній Автомобільній Федерації, нібито команда наказала йому навмисне розтрощити болід на гран-прі Сингапуру 2008 року. І саме подальша поява автомобіля безпеки допомогла тоді ще партнеру Піке Фернандо Алонсо виграти гонку.Витримавши паузу, "Рено" звинуватило Піке у наклепах і спробах шантажу. Бос команди Флавіо Бріаторе встиг заручитись підтримкою керівництва компанії "Рено" і тепер у правовому полі відстоюватиме репутацію бренду...