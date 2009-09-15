Світ: Формула-1

Команда Lotus - ще один дебютант наступного сезону чемпіонату світу у класі Формула-1.

Про це офіційно оголосила Міжнародна федерація автоспорту. Lotus, згадаємо - одна із найуспішніших команд в історії “королеви” автоспорту. В 60-70-х роках британська стайня завоювала 6 чемпіонських титулів та 7 кубків конструкторів.Великі призи Lotus залишила на початку 90-х. Сучасну команду підтримує малайзійський уряд, а очолив Lotus F1 Team бізнесмен із цієї азійської країни Тоні Фернандес.Тож кількість заявлених учасників на чемпіонат 2010 року становить 13 команд, саме так передбачено регламентом. За таких обставин FIA відхилила заявку BMW Sauber, фінансове майбутнє якої все ще невідоме. Попри те, у федерації не виключають, що на стартовому полотні у новому сезоні може з’явитись і 28 болідів. Пріоритетне право поповнити чемпіонат FIA залишила саме за BMW.