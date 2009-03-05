Світ: Формула-1

Такума Сато таки доведеться забути про "Формулу-1".

Японський гонщик, який здавалось забезпечив собі місце у чемпіонаті 2009, мова йшла про роботу тест-пілотом команд "Toro Rosso" або ж "Red Bull", повідомив про провал переговорів. На власному офіційному сайті Сато заявив, що перемовини не увінчались успіхом, і він тепер шукатиме інші варіанти. Втім, найімовірніше, цього року японця у "Першій формулі" не побачимо, адже усі команди майже остаточно визначились із кандидатурами пілотів. Згадаємо, 32-річний японець дебютував у королеві автоспорту у 2002 за кермом "Джордана". Після того пілотував боліди "British American Racing" та "Super Aguri".